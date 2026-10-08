ASELSAN’dan 125 milyon dolarlık dev ihracat anlaşması

ASELSAN, yurt dışındaki bir son kullanıcıyla silah ve elektronik harp sistemlerinin ihracatını kapsayan 125 milyon dolarlık satış sözleşmesi imzaladı.

Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yayımlanan açıklamasında, yurt dışındaki bir son kullanıcıya silah ve elektronik harp sistemlerinin ihracatına ilişkin toplam 125 milyon dolar tutarında satış sözleşmesi imzalandığı bildirildi.

Yeni iş ilişkisinin ortaklık faaliyetlerine etkisine ilişkin ise "Şirketin cirosunu olumlu etkileyecektir" değerlendirmesi yapıldı.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"ASELSAN, yurt dışındaki bir son kullanıcıya silah ve elektronik harp sistemlerinin ihracatına ilişkin toplam tutarı 125 milyon dolar olan bir satış sözleşmesi imzalamıştır"

ASELSAN VE SSB ARASINDA RADAR SÖZLEŞMESİ

Öte yandan ASELSAN ile SSB arasında dün dev bir anlaşma yapıldı. İki şirket arasındaki 195 milyon dolarlık radar sistemleri sözleşmesi KAP'a bildirildi.