ASELSAN’dan hava savunmada dev sözleşme

ASELSAN, yurt dışındaki bir son kullanıcıyla hava savunma sistemlerinin ihracatına ilişkin toplam 488,5 milyon avro tutarında satış sözleşmesi imzaladı.

ASELSAN tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklamada, söz konusu sözleşmenin yurt dışındaki bir son kullanıcıyla imzalandığı bildirildi.

56 MİLYON DOLARLIK ÜRETİM MERKEZİ DEVREYE ALINDI

ASELSAN, 18 Eylül 2026'da toplam 56 milyon dolar yatırımla kurulan Güdüm Sistemleri Üretim Merkezi'ni devreye aldı. 17 bin 865 metrekare kapalı alana sahip merkezle güdüm sistemlerinin üretiminde robotik ve otomasyon altyapısı güçlendirilirken teslimat kapasitesi, üretim hızı ve kalite kabiliyetinin artırılması hedeflendi.

ASELSAN'DAN YERLİ TELEFON HAMLESİ

Öte yandan yerli ve milli teknoloji hamlesinde geçtiğimiz günlerde tarihi bir adım daha atılmıştı.

Savunma sanayisinin lider ismi ASELSAN ile Türk Telekom, Türkiye'nin yeni yerli akıllı telefonunu üretmek için güçlerini birleştirdi. Telefonun Malatya'da üretilmesi ve 2027'nin ilk yarısında satışa sunulması planlanıyor.