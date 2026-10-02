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Savunma Teknolojileri
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
02.10.2026
saat ikonu 10:57
|
GÜNCELLEME:
02.10.2026
saat ikonu 10:57

ASELSAN’dan hava savunmada dev sözleşme

ASELSAN, hava savunma sistemlerinin ihracatına yönelik yeni bir satış sözleşmesine imza attı. Anlaşmanın toplam tutarı 488,5 milyon avro olarak açıklandı.

Avatar
Editor
 Baran Aksoy
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ASELSAN’dan hava savunmada dev sözleşme
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
02.10.2026
saat ikonu 10:57
|
GÜNCELLEME:
02.10.2026
saat ikonu 10:57

, yurt dışındaki bir son kullanıcıyla hava savunma sistemlerinin ihracatına ilişkin toplam 488,5 milyon avro tutarında satış sözleşmesi imzaladı.

ASELSAN tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklamada, söz konusu sözleşmenin yurt dışındaki bir son kullanıcıyla imzalandığı bildirildi.

56 MİLYON DOLARLIK ÜRETİM MERKEZİ DEVREYE ALINDI

ASELSAN, 18 Eylül 2026'da toplam 56 milyon dolar yatırımla kurulan Güdüm Sistemleri Üretim Merkezi'ni devreye aldı. 17 bin 865 metrekare kapalı alana sahip merkezle güdüm sistemlerinin üretiminde robotik ve otomasyon altyapısı güçlendirilirken teslimat kapasitesi, üretim hızı ve kalite kabiliyetinin artırılması hedeflendi.

ASELSAN'DAN YERLİ TELEFON HAMLESİ

Öte yandan yerli ve milli teknoloji hamlesinde geçtiğimiz günlerde tarihi bir adım daha atılmıştı.

ASELSAN’dan hava savunmada dev sözleşme

Savunma sanayisinin lider ismi ASELSAN ile , Türkiye'nin yeni yerli akıllı telefonunu üretmek için güçlerini birleştirdi. Telefonun 'da üretilmesi ve 2027'nin ilk yarısında satışa sunulması planlanıyor.

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ETİKETLER
#malatya
#Türk Telekom
#aselsan
#savunma sanayisi
#Kamuyu Aydınlatma Platformu
#Güdüm Sistemleri Üretim Merkezi
#Savunma Teknolojileri
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