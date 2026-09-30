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Savunma Teknolojileri
Avatar
Editor
 | Şenay Yurtalan
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
30.09.2026
saat ikonu 14:03
|
GÜNCELLEME:
30.09.2026
saat ikonu 14:03

Yerli ve milli sistem "Karagöz" TEKNOFEST’te iş başında: İşlemi 3-4 saniyede tamamlıyor

ASELSAN tarafından üretilen yapay zeka destekli "Karagöz" sistemi, Şanlıurfa'da düzenlenen TEKNOFEST Güneydoğu'da görev yapıyor. Kameralar aracılığıyla alınan yüz görüntülerini kayıtlı verilerle karşılaştırarak kimlik tespiti yapılmasına imkan tanıyan sistem, festival alanındaki güvenlik çalışmalarında jandarma ekiplerine destek oluyor.

Avatar
Editor
 Şenay Yurtalan
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
30.09.2026
saat ikonu 14:03
|
GÜNCELLEME:
30.09.2026
saat ikonu 14:03

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu, , ile Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ tarafından yürütülen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali, bu yıl 'da Güneydoğu adıyla kapılarını ziyaretçilere açtı. 

HABERİN ÖZETİ

Yerli ve milli sistem "Karagöz" TEKNOFEST’te iş başında: İşlemi 3-4 saniyede tamamlıyor

Bilgi Okunma süresi 27 saniyeye düşürüldü.
Şanlıurfa'da düzenlenen TEKNOFEST Güneydoğu'da güvenlik önlemleri kapsamında yerli ve milli yapay zeka destekli yüz tanıma sistemi "Karagöz" aktif olarak kullanılıyor.
Jandarma Genel Komutanlığı Muhabere Elektronik ve Bilgi Sistemleri Başkanlığınca geliştirilen "Karagöz" sistemi, ASELSAN tarafından üretildi.
Sistem, kameralar aracılığıyla alınan yüz görüntülerini kayıtlı verilerle karşılaştırarak kimlik tespiti yapıyor ve arama ya da yakalama kararı bulunan kişiler için görevlilerin tabletine uyarı gönderiyor.
Tamamen kapalı devre çalışan ve KVKK kapsamında gizlilik yürüten sistem, kimlik tespiti ve sorgulama işlemlerini 3-4 saniye içerisinde tamamlıyor.
Sistem yol kontrol noktalarında, tesis giriş-çıkışlarında, kalabalık alanlarda ve çeşitli etkinliklerde kullanılabiliyor.
Bilgi Okunma süresi 27 saniyeye düşürüldü.

Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda 191 bin metrekarelik alanda gerçekleştirilen festivalde güvenlik önlemlerinde de yerli ve milli teknolojilerden yararlanılıyor.

 

Yerli ve milli sistem "Karagöz" TEKNOFEST’te iş başında: İşlemi 3-4 saniyede tamamlıyor

YAPAY ZEKA DESTEKLİ KARAGÖZ SİSTEMİ SAHADA

Bu kapsamda Jandarma Genel Komutanlığı Muhabere Elektronik ve Bilgi Sistemleri Başkanlığınca geliştirilen, ASELSAN tarafından üretilen yapay zeka destekli "Karagöz" sistemi, yoğun insan hareketliliğinin bulunduğu festival alanında jandarma ekiplerinin çalışmalarına katkı sağlıyor.

Sistem, kameralar aracılığıyla alınan yüz görüntülerini kayıtlı verilerle karşılaştırarak kimlik tespiti yapılmasına imkan tanıyor. Farklı veri tabanlarında gerçekleştirilen sorgulamalardan elde edilen sonuçlar, görevli personelin kullandığı tablete aktarılıyor.

Hakkında arama veya yakalama kararı bulunan kişinin tespit edilmesi halinde görevli personelin tabletine uyarı gönderiliyor ve gerekli işlemlerin yapılmasına imkan sağlanıyor.
Kapalı devre sistem üzerinden çalışan "Karagöz"de, işlemler Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında yürütülüyor.

Yerli ve milli sistem "Karagöz" TEKNOFEST’te iş başında: İşlemi 3-4 saniyede tamamlıyor

3-4 SANİYE İÇİNDE İŞLEM TAMAM

Jandarma Üsteğmen İbrahim Savcı açıklamasında, "Karagöz"ün yerli ve milli imkanlarla geliştirilen yapay zeka tabanlı yüz tanıma sistemi olduğunu söyledi.

Sistemin Jandarma Genel Komutanlığının envanterinde bulunduğunu ve aktif olarak sahada kullanıldığını belirten Savcı, "Karagöz, şu anda TEKNOFEST alanında aktif şekilde ziyaretçi girişlerinde bulunmaktadır. Bunun amacı halkımızın can ve mal güvenliğini, asayişi korumak, kollamak, gözetlemek ve huzurlu bir şekilde TEKNOFEST ortamının tamamlanmasını sağlamaktır. Tamamen kapalı devre sistemle çalışıp KVKK kapsamında gizlilik yürütülmektedir." dedi.

 

Yerli ve milli sistem "Karagöz" TEKNOFEST’te iş başında: İşlemi 3-4 saniyede tamamlıyor

KAYITLI YÜZLERLE KARŞILAŞTIRIYOR

Savcı, sistemin farklı kameralardan elde edilen yüz görüntülerini yapay zeka algoritmalarıyla kayıtlı yüzlerle karşılaştırarak kimlik tespiti yaptığını anlattı.

Görüntünün alınmasının ardından farklı veri tabanlarında sorgulama gerçekleştirildiğini kaydeden Savcı, kişi hakkında herhangi bir arama kaydı bulunup bulunmadığının belirlenerek sonucun görevli personelin mobil uygulamasına anlık olarak iletildiğini söyledi.
Sistemin yol kontrol noktaları, tesislerin giriş ve çıkışları, kalabalık alanlar ve çeşitli etkinliklerde kullanılabildiğini vurgulayan Savcı, işlemlerin 3-4 saniye içerisinde tamamlanabildiğini kaydetti.

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#Şanlıurfa
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#sanayi ve teknoloji bakanlığı
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#Savunma Teknolojileri
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