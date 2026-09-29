ASELSAN’dan dron tehditlerine karşı çifte önlem: KANGAL ve EJDERHA sahaya çıktı

ASELSAN, mini/mikro İHA ve yeni nesil FPV dron tehditlerine karşı geliştirdiği KANGAL FPV 100 ile EJDERHA AD 210 sistemlerini sahaya çıkardı. Gölbek Atış ve Test Merkezinde düzenlenen demoda farklı dron tipleri iki ayrı senaryoda etkisiz hale getirildi.

ASELSAN, mini/mikro İHA ve yeni nesil FPV dron tehditlerine karşı geliştirdiği KANGAL FPV 100 ve EJDERHA AD 210 sistemlerinin kabiliyetlerini sahada sergiledi.

KANGAL FPV 100, FARKLI DRON TİPLERİNİ ETKİSİZ HALE GETİRDİ

Şirketten yapılan açıklamaya göre, ASELSAN, değişen tehdit ortamına yönelik geliştirdiği önleyici elektronik harp sistemlerinin kabiliyetlerini Gölbek Atış ve Test Merkezinde yurt içi heyetlere yönelik düzenlenen demo faaliyetinde ortaya koydu. Mini/mikro İHA’lar ile yeni nesil FPV dron tehditlerine odaklanan faaliyette iki farklı senaryo gerçekleştirildi.

İlk senaryoda KANGAL FPV 100 Dron Mini/Mikro İHA FPV Karıştırma/Köreltme Sistemi, ikinci senaryoda ise EJDERHA AD 210 Yüksek Güçlü Elektromanyetik (YGEM) Anti-İHA Karşı Tedbir Sistemi kullanıldı. Sistemlerin saha koşullarındaki tespit, takip, karıştırma/köreltme ve etkisizleştirme kabiliyetleri farklı hedefler üzerinden bütüncül olarak değerlendirildi.

Demo faaliyeti kapsamında KANGAL FPV 100’ün mini/mikro İHA ve yeni nesil FPV tehditlerine karşı tespit, teşhis ve karıştırma/köreltme kabiliyetleri farklı senaryolarla test edildi. KANGAL FPV 100 ile gözlemci dron, kablosuz FPV dron ve muhtelif dron tipleri başarıyla etkisiz hale getirildi. Faaliyet kapsamında VTX görüntü ve protokol çözümlemeleri de başarıyla gerçekleştirildi.

EJDERHA AD 210 da farklı hedeflere karşı tespit, takip, yönlendirme ve etkisizleştirme yeteneklerini saha şartlarında sergiledi. Sistem tarafından çoklu kablolu FPV dron, kablolu ve kablosuz kontrollü dron, sabit kanatlı dron ve içten yanmalı motor etkisiz hale getirildi. Demo faaliyeti, ASELSAN’ın İHA tehditlerine karşı geliştirdiği katmanlı savunma sistemlerinin sahadaki etkinliğini bir kez daha ortaya koydu.

EJDERHA AD 210, ELEKTRONİK SİSTEMLERİ HEDEF ALIYOR

Dron ve İHA kullanımının hızla yaygınlaşması, kritik tesislerden operasyon sahalarına kadar geniş bir alanda yeni nesil güvenlik çözümlerine duyulan ihtiyacı artırıyor. ASELSAN’ın önleyici elektronik harp sistemleri de tehditlerin tespitinden etkisiz hâle getirilmesine uzanan katmanlı bir koruma yaklaşımı sunuyor.

Bu yaklaşımın unsurlarından EJDERHA AD 210, yüksek güçlü elektromanyetik teknolojisiyle İHA’ların elektronik sistemlerini hedef alıyor. Radar ile aktif tespit ve elektro-optik sistemle hedef takibi gerçekleştiren sistem, hassas yönlendirme kabiliyetiyle elektronik devre içeren tehditler üzerinde bastırma, yeniden başlatma, etkisizleştirme veya hasara uğratma etkileri oluşturabiliyor.

Bu yapının bir diğer unsuru olan KANGAL FPV 100, FPV tehditlerine karşı optimize edilmiş Karıştırıcı Birimi ve MİRKET 200 RF Tespit Birimi ile görev yapıyor. Sistem, uzak komuta-kontrol, GNSS, data link ve telemetri frekans bantlarına karşı ara bakışlı reaktif karıştırma kabiliyetiyle mini/mikro İHA ve yeni nesil FPV tehditlerine karşı koruma sağlıyor.

Her türlü İHA tehdidine karşı tek başına eksiksiz koruma sağlayabilecek evrensel bir çözüm bulunmazken, KANGAL FPV 100 ve EJDERHA AD 210 farklı tehdit türlerine yönelik tamamlayıcı kabiliyetleriyle katmanlı bir koruma yaklaşımı sunuyor. Bu iki sistemin bir arada kullanılmasıyla birlikte, tehdit tipinden bağımsız olarak İHA’lara karşı bütüncül bir koruma sağlanıyor.