Claude Code kontrolden çıktı! 48 bin dosyayı silip böyle itiraf etti

614 BAĞLANTI GERÇEK DOSYALARA AÇILIYORDU

Windows’ta “junction” olarak adlandırılan bu klasör bağlantıları ilk bakışta sıradan bir klasör gibi görünüyor. Aslında bilgisayardaki başka bir konuma yönlendiriyor.

İşte sorun da tam burada çıktı. Test ortamındaki 614 bağlantı, geliştiricinin gerçek çalışma dosyalarının bulunduğu dizinlere yönlendiriliyordu. Claude Code ise test ortamını temizlemeye çalışırken bu bağlantıları normal klasörler gibi değerlendirdi.

Bağlantıların gösterdiği gerçek dizinlere ilerleyen yapay zeka ajanı, yalnızca test için oluşturulan kopyaları değil, geliştiricinin aktif olarak kullandığı dosyaları da silmeye başladı. Temizlik işlemi sonunda yaklaşık 55 bin 550 dosya silindi. Bunların yaklaşık 7 bin 300’ü zaten kaldırılması planlanan dosyalardı. Geriye kalan 48 bin 218 dosya ise geliştiricinin gerçek çalışma ortamına aitti.