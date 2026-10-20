Ağır hasarlı araçları 'hasarsız' diye satmışlar: İkinci el otomobilde sahte eksper vurgunu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Sahtecilik ve Dolandırıcılık Suçları Soruşturma Bürosu koordinesinde, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince ikinci el araç alım satımında vatandaşları dolandıran şebekeye yönelik operasyonun düğmesine bastı. "Projeli Nitelikli Dolandırıcılık Operasyonu" kapsamında Muğla ve İstanbul düzenlenen baskınlarda 14 şüpheli gözaltına alındı.

AĞIR HASARLI ARAÇLARI "HASARSIZ" DİYE SATMIŞLAR

Yürütülen titiz çalışmalar sonucunda; suç işlemek amacıyla bir araya geldikleri ve hiyerarşik yapı içerisinde faaliyet gösterdikleri değerlendirilen şüphelilere yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 18 şüpheli tespit edildi.

Yapılan incelemelerde şüphelilerin, ikinci el araçların kilometre bilgilerini düşürdükleri veya sahte ekspertiz raporları düzenleyerek ağır hasarlı araçları hasar kaydı bulunmayan araçlar gibi sattıkları ve bu yöntemle çok sayıda vatandaşı mağdur ederek yüksek miktarda haksız kazanç elde ettikleri belirlendi.

SİLAHLAR VE SAHTE DÖKÜMANLAR ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin ikametlerinde ve iş yerlerinde yapılan aramalarda; kilometre değişikliği yapıldığı değerlendirilen çok sayıda araç, sahte belgeler ve dökümanlar ile 6136 Sayılı Kanun kapsamında olduğu değerlendirilen ruhsatsız silahlar ele geçirildi.