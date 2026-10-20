Akaryakıta indirim geldi: İşte pompaya yansıyan yeni rakamlar

Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma akaryakıta zam ve indirim olarak yansımaya devam ediyor.

Bu çerçevede gerçekleştirilen 4,37 TL'lik benzin indirimi gece yarısı itibarıyla pompaya yansıdı.

İndirimin ardından İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere 10 büyükşehirdeki güncel akaryakıt pompa fiyatları da şekillendi.