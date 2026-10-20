Akaryakıta indirim geldi: İşte pompaya yansıyan yeni rakamlar

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İstanbul
Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma akaryakıta zam ve indirim olarak yansımaya devam ediyor.
Bu çerçevede gerçekleştirilen 4,37 TL'lik benzin indirimi gece yarısı itibarıyla pompaya yansıdı.
İndirimin ardından İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere 10 büyükşehirdeki güncel akaryakıt pompa fiyatları da şekillendi.
Not: Motorin ve Otogaz grubunda herhangi bir fiyat değişikliği yapılmazken; benzin fiyatları il, ilçe ve bayi bazlı nakliye maliyetlerine bağlı olarak küçük farklılıklar gösterebilmektedir.