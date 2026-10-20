Kolombiya'nın güneybatısında Narino yönetim bölgesine bağlı, El Chambero ve Bellavista yerleşimleri arasındaki madende göçük meydana geldi. Ulusal basında yer alan habere göre, göçükte 14 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, yaralanan 7 kişinin tedavisine başlandığı bildirildi.

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HABERİN ÖZETİ Altın çıkarma faciası: Yasa dışı kazım sırasında çok sayıda kişi hayatını kaybetti ve yaralandı Kolombiya'nın güneybatısında Narino yönetim bölgesindeki bir madende meydana gelen göçükte 14 kişi hayatını kaybetti ve 7 kişi yaralandı. Göçük, El Chambero ve Bellavista yerleşimleri arasındaki madende yaşandı. Ulusal basına göre, hayatını kaybedenlerin cansız bedenlerine ulaşıldı. Yaralanan 7 kişinin tedavisine başlandığı bildirildi. Narino Valisi Luis Alfonso Escobar, önceliklerinin yaşamı korumak olduğunu belirtti. Göçük altında kalan madenciler için arama kurtarma çalışmaları sürüyor ve ölü sayısının artmasından endişe ediliyor. Göçüğün meydana geldiği bölge, uyuşturucu ticareti ve yasa dışı madencilik gelirlerini kontrol etmek isteyen silahlı gruplar arasındaki çatışmalarla biliniyor.

''ÖNCELİĞİMİZ YAŞAMI KORUMAK''

Narino Valisi Luis Alfonso Escobar, yerel basına yaptığı açıklamada, hayatını kaybedenlerin aileleriyle dayanışma içerisinde olduklarını belirterek, "Şu andaki önceliğimiz yaşamı korumak, ailelerimizin yanında olmak ve bu acı acil durum karşısında zamanında müdahale sağlamaktır." ifadesini kullandı.

HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI ARTABİLİR

Yerel basına göre, göçük altında halen madencilerin bulunduğu ve arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü olayda ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Göçüğün meydana geldiği bölge, uyuşturucu ticareti ve yasa dışı madencilik gelirlerini kontrol etmek isteyen silahlı gruplar arasındaki çatışmalarla biliniyor.

Ulusal Afet Risk Yönetimi Birimi (UNGRD), hayatını kaybedenlerin cenazeleri ile yaralıların bölge sakinleri ve arama kurtarma ekiplerince kepçeler yardımıyla çıkarıldığını kaydetti.

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Ağustos ayında Kolombiya'nın aynı bölgesinde meydana gelen benzer bir maden kazasında 13 kişi hayatını kaybetmişti.

Güvenlik kaynaklarına göre, yasa dışı altın madenciliği ve uyuşturucu kaçakçılığı, solcu gerilla grupları ve suç örgütlerinin başlıca gelir kaynakları arasında yer alıyor.