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Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
20.10.2026
saat ikonu 09:27
|
GÜNCELLEME:
20.10.2026
saat ikonu 09:35

Altın çıkarma faciası: Yasa dışı kazım sırasında çok sayıda kişi hayatını kaybetti ve yaralandı

Kolombiya'nın güneybatısındaki bir yasa dışı madende facia yaşandı. Altın çıkarmak isterken göçük meydana geldi. Olayda 14 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi ise yaralandı.

Avatar
Editor
 Berrak Arıcan Baş
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KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
20.10.2026
saat ikonu 09:27
|
GÜNCELLEME:
20.10.2026
saat ikonu 09:35

'nın güneybatısında Narino yönetim bölgesine bağlı, El Chambero ve Bellavista yerleşimleri arasındaki madende göçük meydana geldi. Ulusal basında yer alan habere göre, göçükte 14 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, yaralanan 7 kişinin tedavisine başlandığı bildirildi.

HABERİN ÖZETİ

Altın çıkarma faciası: Yasa dışı kazım sırasında çok sayıda kişi hayatını kaybetti ve yaralandı

Bilgi Okunma süresi 25 saniyeye düşürüldü.
Kolombiya'nın güneybatısında Narino yönetim bölgesindeki bir madende meydana gelen göçükte 14 kişi hayatını kaybetti ve 7 kişi yaralandı.
Göçük, El Chambero ve Bellavista yerleşimleri arasındaki madende yaşandı.
Ulusal basına göre, hayatını kaybedenlerin cansız bedenlerine ulaşıldı.
Yaralanan 7 kişinin tedavisine başlandığı bildirildi.
Narino Valisi Luis Alfonso Escobar, önceliklerinin yaşamı korumak olduğunu belirtti.
Göçük altında kalan madenciler için arama kurtarma çalışmaları sürüyor ve ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.
Göçüğün meydana geldiği bölge, uyuşturucu ticareti ve yasa dışı madencilik gelirlerini kontrol etmek isteyen silahlı gruplar arasındaki çatışmalarla biliniyor.
Bilgi Okunma süresi 25 saniyeye düşürüldü.
Altın çıkarma faciası: Yasa dışı kazım sırasında çok sayıda kişi hayatını kaybetti ve yaralandı

''ÖNCELİĞİMİZ YAŞAMI KORUMAK''

Narino Valisi Luis Alfonso Escobar, yerel basına yaptığı açıklamada, hayatını kaybedenlerin aileleriyle dayanışma içerisinde olduklarını belirterek, "Şu andaki önceliğimiz yaşamı korumak, ailelerimizin yanında olmak ve bu acı acil durum karşısında zamanında müdahale sağlamaktır." ifadesini kullandı.

Altın çıkarma faciası: Yasa dışı kazım sırasında çok sayıda kişi hayatını kaybetti ve yaralandı

HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI ARTABİLİR

Yerel basına göre, göçük altında halen madencilerin bulunduğu ve arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü olayda ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Göçüğün meydana geldiği bölge, uyuşturucu ticareti ve yasa dışı madencilik gelirlerini kontrol etmek isteyen silahlı gruplar arasındaki çatışmalarla biliniyor.

Ulusal Afet Risk Yönetimi Birimi (UNGRD), hayatını kaybedenlerin cenazeleri ile yaralıların bölge sakinleri ve arama kurtarma ekiplerince kepçeler yardımıyla çıkarıldığını kaydetti.

Altın çıkarma faciası: Yasa dışı kazım sırasında çok sayıda kişi hayatını kaybetti ve yaralandı

BENZER TABLO

Ağustos ayında Kolombiya'nın aynı bölgesinde meydana gelen benzer bir maden kazasında 13 kişi hayatını kaybetmişti.

Güvenlik kaynaklarına göre, yasa dışı altın madenciliği ve uyuşturucu kaçakçılığı, solcu gerilla grupları ve suç örgütlerinin başlıca gelir kaynakları arasında yer alıyor.

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ETİKETLER
#kolombiya
#Narino
#Narino
#El Chambero
#El Chambero
#Bellavista
#Bellavista
#Maden Göçük
#Luis Alfonso Escobar
#Ungrd
#Dünya
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