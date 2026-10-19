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Dünya
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Editor
 | Berrak Arıcan Baş
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
19.10.2026
saat ikonu 11:55
|
GÜNCELLEME:
19.10.2026
saat ikonu 11:55

Kıbrıslı Türk gencine korkunç saldırı: Feci şekilde dövüp topuklarını kestiler

Güney Kıbrıs'ın Limasol şehrinde bir Kıbrıslı Türk genci feci bir saldırıya uğradı. Bir grup Kıbrıslı Rum, 22 yaşındaki genci ağır şekilde darbetti, topuklarını kesti. Rum polisi olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Editor
 Berrak Arıcan Baş
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Kıbrıslı Türk gencine korkunç saldırı: Feci şekilde dövüp topuklarını kestiler
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
19.10.2026
saat ikonu 11:55
|
GÜNCELLEME:
19.10.2026
saat ikonu 11:55

Güney Kıbrıs'ın şehrinde Kıbrıslı Türk genci yaşadığı mahalleye gelen bir grup Kıbrıslı Rum tarafından darbedildi. Geçtiğimiz cuma günü yaşanan olayda saldırganların, genci ağır şekilde yaraladıktan sonra olay yerinde terk ettiği belirtildi. Gencin ağır şekilde darbedildiği, topuklarının bıçakla kesildiği ve yaralı halde olay yerinde bırakıldığı ifade edildi.

Saldırının ardından hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Kıbrıslı Türk gencin, ağır yaralanması nedeniyle saatler süren bir ameliyat geçirdiği bildirildi. Cuma günü hastaneye kaldırılan genç, tedavisinin ardından taburcu edildi ve pazar gününden itibaren evinde istirahat etmeye başladı.

Kıbrıslı Türk gencine korkunç saldırı: Feci şekilde dövüp topuklarını kestiler

POLİS 4 KİŞİYİ ARAŞTIRIYOR

Olayın 16 Ekim Cuma günü meydana gelmesine rağmen Rum polisine şikâyetin 19 Ekim Pazartesi sabahı yapıldığı belirtildi. Limasol Polis Suçları Araştırma Birimi (TAE) tarafından başlatılan soruşturmada, ilk bilgilere göre saldırıya 4 kişinin karışmış olabileceği üzerinden duruluyor.

Şikâyetin olaydan 3 gün sonra yapılmasının nedeni henüz açıklanmazken, saldırganların kimliklerinin belirlenmesine yönelik soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

AV KÖPEĞİ HIRSIZLIĞI İDDİASI

Saldırının arkasında son haftalarda bölgede yaşandığı belirtilen av köpeği hırsızlıklarının bulunduğu öne sürüldü. Kıbrıslı Rum grubun, 22 yaşındaki Kıbrıslı Türk genç ile çevresindeki kişilerin söz konusu hırsızlık olayları hakkında bilgi sahibi olduklarını düşündüğü iddia edildi. Ancak gencin hırsızlık olaylarıyla herhangi bir bağlantısı bulunduğuna ilişkin doğrulanmış bir bilgi paylaşılmadı.

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ETİKETLER
#Limasol
#Rum Polisi
#Kıbrıslı Türk
#Kıbrıslı Rum
#Av Köpeği Hırsızlığı
#Dünya
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