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Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
18.10.2026
saat ikonu 12:59
|
GÜNCELLEME:
18.10.2026
saat ikonu 12:59

Her şeyini sattı ve 2 bin kilometre yol gitti, evlenmeyi umduğu kadın yapay zeka çıktı

Brezilyalı bir adam, evlenmeyi umduğu kadınla tanışmak için neyi var neyi yoksa sattı. Ardından da yola düştü yaklaşık 2 bin kilometre yol gitti. Kadının gerçek bir kişi olmadığını, yapay zeka tarafından oluşturulduğunu öğrendi.

Avatar
Editor
 Berrak Arıcan Baş
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Her şeyini sattı ve 2 bin kilometre yol gitti, evlenmeyi umduğu kadın yapay zeka çıktı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
18.10.2026
saat ikonu 12:59
|
GÜNCELLEME:
18.10.2026
saat ikonu 12:59

Brezilya'da duvar ustası olarak çalışan Edimar Martins, sosyal medya platformu 'ta 2020 yılında Jéssica Oliveria adıyla açılmış bir sosyal medya hesabına rastladı. Martins hayatının aşkının karşısına çıktığını kuzeydoğudaki Maranhão eyaletinden güneydoğudaki eyaletinin başkenti Belo Horizonte'ye yapacağı otobüs yolculuğunun masraflarını karşılamak için tüm kişisel eşyalarını sattı.

Her şeyini sattı ve 2 bin kilometre yol gitti, evlenmeyi umduğu kadın yapay zeka çıktı

EVLİLİK DÜŞÜNDÜĞÜ KADIN YAPAY ZEKA ÇIKTI

Martins, 11 Ekim'de Belo Horizonte'ye vardığında, sözde kız arkadaşını bulmakta başarılı olamadı. Jéssica Oliveria'nın sosyal medya hesabının sayfasından yayımlanan bir videoda ise hesabın sahibinin bir yapay zeka oluşturduğu itirafı geldi. Hesabın sahibi Martins ile doğrudan bir temas kurmadığını söyledi. Hatta kimseyle özel bir iletişim kurmadığını, amacının satış için etkileşim olduğunu belirtti. 

Her şeyini sattı ve 2 bin kilometre yol gitti, evlenmeyi umduğu kadın yapay zeka çıktı

EVLİLİK HAYALİNDEN VAZGEÇMEDİ

New York Post'un haberine göre Martins ise cesaretinin büyük oranda kırıldığını söyledi ve eve dönecek para olmadığı için Belo Horizonte Belediye Binası'na gitti ve yardım istedi. Evlilik hayalinden ise vazgeçmediğini "Onu bulamadım, ama bir başkasını bulacağım ve o da gittiğim yerde olacak, tekrar gideceğim.'' sözleriyle dile getirdi.

Her şeyini sattı ve 2 bin kilometre yol gitti, evlenmeyi umduğu kadın yapay zeka çıktı

YAPAY ZEKA KADINDAN 'ÇİFTLİĞE DAVET' PAYLAŞIMI

Öte yandan Jéssica Oliveria adıyla paylaşımlar yapılan hesaptan daha önce yapay zeka kadının, erkekleri çiftliğine davet ettiği, ekonomik olarak destekleyebileceği bir erkek aradığını söylediğine dair bir video yayımlandığı belirtildi. Videoda yapay zeka kadın, "Sizi gerçekten desteklemek istiyorum, çiftliğime gelmenizi ve hayatınız boyunca bir daha asla çalışmamanızı istiyorum" diyordu. 

Her şeyini sattı ve 2 bin kilometre yol gitti, evlenmeyi umduğu kadın yapay zeka çıktı
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ETİKETLER
#tiktok
#Minas Gerais
#Edimar Martins
#Jéssica Oliveria
#Maranhão
#Dünya
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