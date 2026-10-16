Japonya'da 9,9'luk deprem paniği! Endişeler 8 dakika sürdü, gerçek sonradan ortaya çıktı

Japonya Meteoroloji Ajansı, Hokkaido'nun kuzeyinde 9,9 büyüklüğünde deprem olacağına dair uyarıda bulundu. İnsanları büyük bir endişeye sürükleyen, oldukça yüksek büyüklükteki deprem uyarısı ise 8 dakika sonra iptal edildi.

Gerçek deprem ise Rusya’nın Uzak Doğu bölgesinde yer alan Kamçatka Yarımadası'nda 6,9 büyüklüğünde yaşandı. Sarsıntı 130 kilometre derinlikte kaydedildi.

İlk belirlemelere göre depremin ardından tsunami riskinin oluşmadığı aktarıldı.

JAPONYA DA 6,9 OLARAK DUYURDU

Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA) da depremin büyüklüğünü 6,9 olarak duyururken, JMA’dan yapılan açıklamada sarsıntının 160 kilometre derinlikte kayda geçtiği ifade edildi.

Depremin herhangi bir hasara ya da can kaybına yol açıp açmadığına ilişkin resmi bir açıklama henüz yapılmadı.