Harry Potter ve Felsefe Taşı'nın yazım hatalarıyla dolu nadir ilk baskısı 20 milyon TL'ye satıldı

J.K. Rowling tarafından yazılan ardından gişe rekorları kıran filmlere dönüştürülen 7 temel romandan ilki yine gündemde. 1997 yılında sadece 500 adet basılan 'Harry Potter ve Felsefe Taşı' kitabı tahmini satış değerinin 4 katına alıcı buldu.

KİTAP YAZIM HATALARIYLA DOLU

Satıcı Heritage Auctions'a göre, ön kapağa basılmış Wendy Cooling incelemesi ve 53. sayfada iki kez listelenen ikonik "1 asa" yazım hatası da dahil olmak üzere, ilk baskının tüm özelliklerini içeriyor.

1997 yılında yayımlanan ciltli ilk baskıda telif sayfasında yazarın ismi 'Joanne Rowling' olarak yazıyor. Arka kapakta ise hatalar devam ediyor. "Filozof" ve "Büyücülük ve Cadılık" kelimeleri ise hatalı olarak basıldı.

CİLTLİ BASKI OLDUKÇA NADİR

Müzayede şirketinin açıklamasına göre, ciltli ve ciltsiz ilk baskıların 5.650 kopyasının tamamı aynı tarihte yayımlandı ve hiçbirinin "bibliyografik önceliği" bulunmuyor. Ancak ciltli baskısı oldukça nadir çünkü bu cilt türünden yalnızca 500 adet üretildi ve bunlar halk kütüphanelerine dağıtıldı.

4 DAKİKADA 20 MİLYON TL'YE SATILDI

New York Post'un haberine göre, dört dakikalık bir açık artırmanın ardından, 14 Ekim'de Teksas, Amerika'daki Heritage Auctions genel merkezinde 320.000 dolara satıldı. Alıcı komisyonu da dahil olmak üzere toplam tutar 400.000 dolar.

KİTAP 'MÜKEMMEL' DURUMDA

İlanda, Bloomsbury tarafından yayınlanan kitabın, sırt uçlarında ve köşelerinde hafif sürtünmeler ve sırt uçlarında hafif ezilmeler dışında, mükemmel durumda olduğu belirtiliyor.

Ayrıca arka kapakta birkaç küçük çizik olduğu ve yazının hafifçe sararmış olduğu, ancak genellikle görülen durumdan daha az olduğu belirtiliyor.

Bu eser, Heritage Auctions'ın nadir kitaplar imzalı müzayedesinin bir parçası olarak satıldı.