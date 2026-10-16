ABD ara seçimlerinden önce içinde beyaz toz bulunan mektuplar yeniden ortaya çıktı

ABD'de ara seçimlere kısa bir süre kala şüpheli mektuplar ortaya çıktı. Pensilvanya, Ohio ve Idaho'nun da aralarında bulunduğu bazı eyaletlerdeki seçim ofislerine gönderilen şüpheli mektuplar, alıcılarına ulaşmadan tespit edilerek ele geçirildi.

Federal Soruşturma Bürosu (FBI) devreye girdi, mektupların bazılarında içeriği henüz belirlenemeyen bir madde bulunduğu açıklandı.

Senato Demokrat Çoğunluk Lideri Chuck Schumer ile Demokrat senatörler Alex Padilla ve Chris Murphy'nin sözcüleri, senatörlerin ofislerine gönderilen şüpheli madde içeren mektupların posta servisi tarafından ele geçirildiğini bildirdi.

Wisconsin Seçim Komisyonu da içinde şüpheli bir toz bulunan şüpheli bir mektup aldıklarını açıkladı.

ŞÜPHELİ MEKTUPLARA İLİŞKİN SORUŞTURMA

ABD Temsilciler Meclisi'nin en üst düzey kolluk görevlisi tarafından çalışanlara gönderilen e-postada, bazı kamu görevlilerine beyaz toz benzeri şüpheli maddeler içeren mektuplar ulaştırılmaya çalışıldığı belirtildi.

Senato çalışanlarına gönderilen ayrı bir e-postada ise şüpheli mektupların üzerindeki posta damgaları ile iade adreslerinin uyuşmayabileceği konusunda uyarıda bulunuldu. Uyarı mesajında, iade adresi bölümünde "DSA" ibaresi ve New York kentinde bir adres bulunan zarfın görüntüsüne de yer verildi. FBI ve ABD Posta Servisi'nin şüpheli mektuplara ilişkin soruşturması devam ediyor.