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Dünya
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Editor
 | Berrak Arıcan Baş
KAYNAK:
AA, İHA
|
GİRİŞ:
19.10.2026
saat ikonu 09:30
|
GÜNCELLEME:
19.10.2026
saat ikonu 09:30

Şiddet olayları İtalya Milano'ya sıçradı! Bir adam yağmacıları tek başına bertaraf etti

Fransa'da başlayan protestoların sıçradığı ülkelerden biri olan İtalya'da da durum raydan çıktı. Protestolar şiddet ve yağma olaylarına dönüştü. Maskeli gruplar, iş yerlerine zarar verdi bazı dükkanlar yağmalandı. Yüzlerce kişi gözaltına alınırken bir kişi, yağmacılara karşı tek başına mücadele etti ve başarılı da oldu.

Avatar
Editor
 Berrak Arıcan Baş
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KAYNAK:
AA, İHA
|
GİRİŞ:
19.10.2026
saat ikonu 09:30
|
GÜNCELLEME:
19.10.2026
saat ikonu 09:30

Fransa'da öğrencilerin başlattığı protestolar birçok ülkeye yayıldı. İtalya'nın Milano şehri de benzer protestolara sahne oldu. Barışçıl şekilde başlayan protestolar şiddet ve yağma olaylarına dönüştü. Yüzlerini kapatan bazı gruplar, polisle çatıştı, mağazaları yağmaladı.

Şiddet olayları İtalya Milano'ya sıçradı! Bir adam yağmacıları tek başına bertaraf etti

Olaylar özellikle Milano'nun simge noktalarından Duomo Meydanı ve çevresinde yoğunlaştı. Via Torino, Piazza Mercanti, Via Dante ve Piazza Cordusio çevresinde toplanan maskeli gruplar, mağazaların camlarını kırarak içeri girdi.

Şiddet olayları İtalya Milano'ya sıçradı! Bir adam yağmacıları tek başına bertaraf etti

Via Orefici Caddesi'nde bulunan Under Armour ve Levi's mağazalarının vitrinleri elektrikli scooter gidonuyla parçalandı. İçeri giren kişiler, mağazalardan ürünleri alarak uzaklaşırken sokaklara askılar ve çeşitli eşyalar saçıldı.

Şiddet olayları İtalya Milano'ya sıçradı! Bir adam yağmacıları tek başına bertaraf etti

Foot Locker, Champions ve Decathlon gibi mağazalar da olayların hedefi oldu. Bazı gruplar çevredeki masa ve sandalyeleri iş yerlerinin camlarına fırlatırken çöp kutuları devrildi, araçlar ve kamu malları zarar gördü.

Şiddet olayları İtalya Milano'ya sıçradı! Bir adam yağmacıları tek başına bertaraf etti

YAĞMACILARI TEK BAŞINA BERTARAF ETTİ

Milano'daki olaylar sırasında kaydedildiği belirtilen bir görüntü ise sosyal medyada dikkat çekti. Under Armour mağazasının önünde çekildiği öne sürülen videoda, elinde sopa bulunan bir kişinin mağazayı yağmaladığı iddia edilen kişilere müdahale ettiği görüldü.

Görüntülerde adamın tek başına birden fazla kişiye karşı koymaya çalıştığı öne sürülürken video kısa sürede farklı sosyal medya hesaplarında paylaşıldı.

Şiddet olayları İtalya Milano'ya sıçradı! Bir adam yağmacıları tek başına bertaraf etti

POLİSLE ÇATIŞMA

Şiddet olaylarının büyümesi üzerine polis ve jandarma ekipleri kent merkezinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Göstericilerin taş, sandalye ve çeşitli cisimlerle güvenlik güçlerine saldırması üzerine çevik kuvvet ekipleri göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su kullandı.

Duomo Meydanı ve çevresindeki sokaklarda polis ile maskeli gruplar arasında kovalamacalar yaşandı. Bazı göstericiler, güvenlik güçlerinin müdahalesinden kaçmak için ara sokaklara dağıldı.

Polis araçlarının da zarar gördüğü olaylarda barikatlar ateşe verildi.

Şiddet olayları İtalya Milano'ya sıçradı! Bir adam yağmacıları tek başına bertaraf etti

ÇOĞU 18 YAŞINDAN KÜÇÜK

İtalya'daki olayların bilançosu da ağırlaşıyor. İtalyan haber ajansı ANSA'nın 18 Ekim gecesi paylaştığı bilgilere göre, Milano'da iki gün süren olaylarda emniyete götürülenlerin sayısı 200'ü aştı. Bu kişilerin yaklaşık yüzde 80'inin 18 yaşından küçük olduğu belirtildi.

İlk gün ülke genelinde yaşanan olaylara ilişkin polis verilerinde ise 28 kişinin tutuklandığı, 43 kişi hakkında adli işlem yapıldığı ve 141 güvenlik görevlisinin yaralandığı açıklandı.

Şiddet olayları İtalya Milano'ya sıçradı! Bir adam yağmacıları tek başına bertaraf etti

MELONİ'DEN  ACİL GÜVENLİK TOPLANTISI KARARI

İtalya Başbakanı , Milano başta olmak üzere birçok kentte yaşanan şiddet olaylarını sert sözlerle kınadı. Gösteri yapmanın demokratik bir hak olduğunu ancak şehirlerin ateşe verilmesinin kabul edilemeyeceğini belirten Meloni, güvenlik güçlerine yönelik saldırılara tepki gösterdi.

Meloni, artan şiddet olaylarının ardından 19 Ekim Pazartesi günü kamu düzeni ve güvenlik konularının ele alınacağı bir toplantı düzenleme kararı aldı.

Şiddet olayları İtalya Milano'ya sıçradı! Bir adam yağmacıları tek başına bertaraf etti

MİLANO'DAKİ ATEŞ BAŞKA ŞEHİRLERE DE SIÇRADI

Milano'da başlayan olaylarla birlikte Torino, Bologna, Brescia ve Bergamo gibi kentlerde de protestolar düzenlendi. Torino'da mağazalar hedef alınırken Bologna'da göstericiler ile polis arasında çatışmalar yaşandı. Güvenlik güçleri bazı bölgelerde tazyikli su ve göz yaşartıcı gazla müdahalede bulundu.

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#Milano
#Giorgia Meloni
#Under Armour
#Duomo Meydanı
#Foot Locker
#Dünya
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