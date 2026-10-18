Fransa'da eylemler kontrolden çıktı! Macron'dan sert tepki: Yağmacılar bedelini ödeyecek

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İstanbul
Fransa’da Sarı Yelekliler hareketinin yeniden canlandırılması çağrısıyla başlayan ve hayat pahalılığı ile eğitim sistemindeki sorunlara karşı ülke genelindeki protestolar giderek büyüyor.
Fransa genelinde artan yaşam maliyetleri, akaryakıt fiyatları ve eğitim bütçesine karşı düzenlenen kitlesel protestolar sırasında polisle göstericiler arasında zaman zaman çatışmalar yaşanıyor.
Ülkenin pek çok noktasından gelen yağma görüntüleri sonrası Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ulusa sesleniş konuşmasında, "Yağmacılar verdikleri zararın bedelini ödeyecek ve cumhuriyeti yıkmaya çalışanlar hesap verecek" dedi.