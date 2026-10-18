Fransa’da Sarı Yelekliler hareketinin yeniden canlandırılması çağrısıyla başlayan ve hayat pahalılığı ile eğitim sistemindeki sorunlara karşı ülke genelindeki protestolar giderek büyüyor.

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HABERİN ÖZETİ Fransa'da eylemler kontrolden çıktı! Macron'dan sert tepki: Yağmacılar bedelini ödeyecek Fransa'da hayat pahalılığı ve eğitim sistemindeki sorunlara karşı başlayan ve Sarı Yelekliler hareketinin yeniden canlandırılması çağrısıyla büyüyen protestolarda yağma olayları yaşanıyor. Fransa'da hayat pahalılığı ve eğitim sistemindeki sorunlara karşı protestolar ülke genelinde büyüyor. Protestolar Sarı Yelekliler hareketinin yeniden canlandırılması çağrısıyla başladı. Ülkenin pek çok noktasından yağma görüntüleri geldi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yağmacıların zararın bedelini ödeyeceğini ve cumhuriyeti yıkmaya çalışanların hesap vereceğini söyledi.

Fransa genelinde artan yaşam maliyetleri, akaryakıt fiyatları ve eğitim bütçesine karşı düzenlenen kitlesel protestolar sırasında polisle göstericiler arasında zaman zaman çatışmalar yaşanıyor.

MACRON: "BEDELİNİ ÖDEYECEKLER"

Ülkenin pek çok noktasından gelen yağma görüntüleri sonrası Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ulusa sesleniş konuşmasında, "Yağmacılar verdikleri zararın bedelini ödeyecek ve cumhuriyeti yıkmaya çalışanlar hesap verecek" dedi.