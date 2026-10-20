Pasifik ateş çemberi yine sallandı: Vanuatu açıklarında 6,3 büyüklüğünde deprem

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İstanbul
Pasifik ateş çemberi içinde bulunan Vanuatu açıklarında 6,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumundan (USGS) yapılan açıklamada, depremin merkez üssünün Vanuatu'nun Port-Olry bölgesinin 197 kilometre kuzeybatısı olduğu bildirildi.
16 kilometre derinlikte meydana gelen 6,3 büyüklüğündeki depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.
Depremde can veya mal kaybı bildirilmedi.