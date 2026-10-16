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Teknoloji
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
16.10.2026
saat ikonu 17:42
|
GÜNCELLEME:
16.10.2026
saat ikonu 17:44

Google deprem uyarılarını yeniledi! Artık çok daha fazla bilgi verecek

Google, Android deprem uyarı sisteminin kapsama alanını 98 bölgeden dünya genelinde 200’den fazla bölgeye genişletti. Güncellemeyle birlikte deprem uyarıları daha detaylı hale geliyor.

Avatar
Editor
 Ömer Faruk Dogan
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Google deprem uyarılarını yeniledi! Artık çok daha fazla bilgi verecek
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
16.10.2026
saat ikonu 17:42
|
GÜNCELLEME:
16.10.2026
saat ikonu 17:44

, akıllı telefonlarda kullanılan deprem uyarı sistemini güncelleyerek hizmetin kapsama alanını dünya genelinde 200'den fazla bölgeye genişletti. Daha önce 98 bölgede kullanılabilen sistem artık daha fazla kullanıcıya ulaşırken deprem uyarılarında da ayrıntılı bilgiler sunmaya başlayacak.

2021 yılında kullanıma sunulan Android deprem uyarı sistemi akıllı telefonların sensörlerinden yararlanarak depremin ilk belirtilerini tespit ediyor. Yıkıcı etkiler olmadan önce kullanıcılara birkaç saniyelik erken uyarı süresi kazandırıyor. Google bugüne kadar bir milyarı aşkın deprem uyarısı gönderdiğini ve hayatların kurtarılmasına yardımcı olduğunu belirtti.

Google deprem uyarılarını yeniledi! Artık çok daha fazla bilgi verecek

ANDROİD DEPREM UYARILARI 200’DEN FAZLA BÖLGEDE KULLANILACAK

Google’ın açıklamasına göre Android deprem uyarıları sistemi bugünden itibaren dünya genelinde 200’den fazla bölgede hizmet verecek. Daha önce 98 bölgeyle sınırlı olan kapsama alanına ve da eklendi.

Bölgesel genişlemenin yanı sıra Google, deprem uyarılarının tasarımında da değişikliğe gidiyor. Özellikle "Be Ready" (Hazır Ol) aşaması depremin merkez üssü ve tahmini büyüklüğü hakkında daha ayrıntılı bilgiler sağlayacak şekilde geliştirildi.

Google deprem uyarılarını yeniledi! Artık çok daha fazla bilgi verecek

ÜÇ FARKLI UYARI SEVİYESİ SUNULUYOR

Android'in deprem uyarı sistemi sarsıntının tahmini şiddetine göre üç farklı uyarı seviyesi sunuyor. Google’ın paylaştığı bilgilere göre seviyeler şu şekilde çalışıyor:

  • Be Aware (Farkında Ol): Hafif sarsıntıların tahmin edildiği durumlarda gönderilen temel uyarı, yakınlarda bir deprem tespit edildiğini bildiriyor.
  • Be Ready (Hazır Ol): Daha güçlü sarsıntılar için gönderilen ayrıntılı uyarı kullanıcıları gerekli önlemleri almaya hazırlıyor.
  • Take Action (Harekete Geç): Orta ve şiddetli sarsıntılarda tam ekran olarak görüntülenen uyarı, güvenliğin sağlanması için anında uygulanabilecek tavsiyeler sunuyor.
Google deprem uyarılarını yeniledi! Artık çok daha fazla bilgi verecek

Google özellikle "Be Ready" uyarısını daha kullanışlı hale getirmek için yeni rehberlik bilgileri eklediğini açıkladı. Kullanıcılar artık sarsıntının tespit edildiği alanı gösteren harita, tahmini deprem büyüklüğü ve alınabilecek önlemlerle karşılaşacak. Ayrıca deprem hakkında yeni bilgiler geldikçe daha fazla ayrıntıya ulaşmayı sağlayan bir düğme de uyarı ekranında yer alacak.

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ETİKETLER
#google
#Android
#Guatemala
#panama
#Deprem Uyarı Sistemi
#Teknoloji
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