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Teknoloji
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
16.10.2026
saat ikonu 15:11
|
GÜNCELLEME:
16.10.2026
saat ikonu 15:35

Kargo firması çalışanının tek hatası F-35'in gizli parçalarını Çin'e teslim etti!

ABD'nin 5. Nesil Savaş Uçağı F-35 Lightning II için geliştirilen hassas parçalar, uluslararası kargo taşımacılığında yapılan bir hata nedeniyle Çin'in eline geçti. Avustralya'dan ABD'ye gönderilen parçaların, sevkiyat sırasında Hong Kong'a yönlendirilmesi üzerine Çin yönetimi kargoya el koydu. Parçaların ABD'ye geri gönderilmediği belirtiliyor.

Avatar
Editor
 Ömer Faruk Dogan
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Kargo firması çalışanının tek hatası F-35'in gizli parçalarını Çin'e teslim etti!
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
16.10.2026
saat ikonu 15:11
|
GÜNCELLEME:
16.10.2026
saat ikonu 15:35

, Hava Kuvvetleri ve Deniz Piyadeleri tarafından kullanılan aynı zamanda çok sayıda müttefik ülkenin envanterinde yer alıyor. Uçağın teknik özelliklerinin ve kabiliyetlerinin tamamı kamuoyuyla paylaşılmıyor. Özellikle radar sistemleri ve gizlilik teknolojileri ile bağlantılı bileşenlerin yabancı ülkelerin eline geçmesi istenmiyor.

HABERİN ÖZETİ

Kargo firması çalışanının tek hatası F-35'in gizli parçalarını Çin'e teslim etti!

Bilgi Okunma süresi 45 saniyeye düşürüldü.
F-35 savaş uçağı parçalarının, kargo firması çalışanının taşıma talimatlarını gözden kaçırması sonucu ABD'nin onaylamadığı Hong Kong'a gönderildiği bildirildi.
ABD Donanması, Hava Kuvvetleri ve Deniz Piyadeleri tarafından kullanılan F-35'in teknik özelliklerinin ve kabiliyetlerinin tamamı kamuoyuyla paylaşılmıyor.
ABD, F-35 parçalarının ihracatını sıkı kurallarla denetleyerek onaylanmamış ülkelere ulaşmalarını önlemeye çalışıyor.
Sevkiyatta yaşanan sorunun, kargo firması UPS'te çalışan bir kişinin e-postadaki taşıma talimatlarını okumamasından kaynaklandığı iddia edildi.
Sevkiyatın Avustralya'dan ABD'ye olduğu ve planlandığı gibi ilk olarak Güney Kore'ye ulaştığı belirtildi.
Ancak sevkiyatın sonraki aşamasında yapılan yönlendirme hatası nedeniyle parçalar Hong Kong'a gönderildi.
Hong Kong, 1997 yılında Çin'e devredildiği için sevkiyatın bölgeden geçmemesi gerekiyordu.
Sevkiyatta yer alan bileşenler arasında F-35'in silah bölmesi kapısı ve kokpit kanopisi bulunuyor.
Çin yönetiminin el koyduğu parçaların ABD'ye iade edilmediği ifade edildi.
Kaçırılan e-postanın, parçaların ABD Uluslararası Silah Ticareti Yönetmelikleri'ne (ITAR) uygun biçimde taşınmasına ilişkin talimatları içerdiği belirtildi.
Sevkiyatın Tayvan, Güney Kore ve son olarak San Francisco güzergâhını izlemesi planlanmıştı.
Bilgi Okunma süresi 45 saniyeye düşürüldü.
Kargo firması çalışanının tek hatası F-35'in gizli parçalarını Çin'e teslim etti!

F-35 PARÇALARI NEDEN HONG KONG'A GÖNDERİLDİ?

Sevkiyatta yaşanan sorunun kargo firması UPS'te çalışan bir kişinin e-postadaki taşıma talimatlarını okumamasından kaynaklandığı iddia edildi. ABD, F-35 parçalarının ihracatını sıkı kurallarla denetleyerek onaylanmamış ülkelere ulaşmalarını önlemeye çalışıyor.

SlashGear'in haberine göre Avustralya'dan ABD'ye gönderilen kargo planlandığı gibi ilk olarak Güney Kore'ye ulaştı. Ancak sevkiyatın sonraki aşamasında yapılan yönlendirme hatası nedeniyle parçalar 'a gönderildi.

Kargo firması çalışanının tek hatası F-35'in gizli parçalarını Çin'e teslim etti!

Hong Kong, 1997 yılında 'e devredildiği için sevkiyatın bölgeden geçmemesi gerekiyordu. İddialara göre parçaların Avustralya'dan geç ulaşması üzerine kargoyu zamanında teslim etmek isteyen UPS çalışanı, gönderiyi Hong Kong üzerinden yönlendirdi. Böylece parçalar, ABD'nin belirlediği güzergâhın dışına çıktı.

Sevkiyatta yer alan bileşenler arasında F-35'in silah bölmesi kapısı ve kokpit kanopisi bulunuyor. Çin yönetiminin el koyduğu parçaların ABD'ye iade edilmediği ifade edildi. Olayda kasıtlı bir müdahale olduğuna ilişkin ise herhangi bir bulgu aktarılmıyor.

Kargo firması çalışanının tek hatası F-35'in gizli parçalarını Çin'e teslim etti!

TAŞIMA TALİMATLARI GÖZDEN KAÇIRILDI

Kaçırılan e-posta parçaların ABD Uluslararası Silah Ticareti Yönetmelikleri'ne (International Traffic in Arms Regulations – ITAR) uygun biçimde taşınmasına ilişkin talimatları içeriyordu.

Sevkiyatın Tayvan, Güney Kore ve son olarak San Francisco güzergâhını izlemesi planlanmıştı. Ancak UPS çalışanının gönderiyi Hong Kong'a yönlendirmesi kargonun Kaliforniya'ya ulaşamamasına neden oldu.

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ETİKETLER
#Çin
#Hong Kong
#f-35
#abd donanması
#Ups
#Teknoloji
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