iPhone Duo tamir ücretleri açıklandı! Bir iPhone 18 parası kadar

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İstanbul
iPhone Duo için servis ücretleri belli oldu. Apple’ın resmi servis ücretleri sayfasında yer alan rakamlara göre pil değişiminden ekran onarımına, arka camdan kamera hasarına kadar birçok işlem için ödenecek tahmini tutarlar açıklandı.
iPhone Duo'nun iç ekranının değiştirilmesi için açıklanan tahmini ücret 114 bin 939 TL. Dış ekran işin içine girdiğinde maliyet biraz daha yukarı çıkıyor.
Apple'ın dış ekran hasarı için talep ettiği servis ücreti 21 bin 519 TL, dış ekran ve arka cam hasarı için 28 bin 369 TL olarak açıklandı.
iPhone Duo için arka cam onarım ücreti 11 bin 239 TL.
Arka kamerada oluşabilecek bir hasarın onarım bedeli 13 bin 369 TL. Pil sorunu yaşayan kullanıcıların karşısına çıkan rakam 13 bin 29 TL.
Apple'ın "Diğer hasar" kategorisinde iPhone Duo için tahmini onarım maliyeti tamı tamına 172 bin 469 TL'ye çıkıyor.
iPhone Duo onarım fiyatları şu şekilde: