Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır

iPhone Duo tamir ücretleri açıklandı! Bir iPhone 18 parası kadar

KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
15.10.2026
saat ikonu 15:06
|
GÜNCELLEME:
15.10.2026
saat ikonu 15:31
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
1
iPhone Duo tamir ücretleri açıklandı! Bir iPhone 18 parası kadar

iPhone Duo için servis ücretleri belli oldu. Apple’ın resmi servis ücretleri sayfasında yer alan rakamlara göre pil değişiminden ekran onarımına, arka camdan kamera hasarına kadar birçok işlem için ödenecek tahmini tutarlar açıklandı.

2
iPhone Duo tamir ücretleri açıklandı! Bir iPhone 18 parası kadar

IPHONE DUO İÇ EKRAN DEĞİŞİMİ 114 BİN 939 TL

iPhone Duo'nun iç ekranının değiştirilmesi için açıklanan tahmini ücret 114 bin 939 TL. Dış ekran işin içine girdiğinde maliyet biraz daha yukarı çıkıyor.

3
iPhone Duo tamir ücretleri açıklandı! Bir iPhone 18 parası kadar

Apple'ın dış ekran hasarı için talep ettiği servis ücreti 21 bin 519 TL, dış ekran ve arka cam hasarı için 28 bin 369 TL olarak açıklandı.

4
iPhone Duo tamir ücretleri açıklandı! Bir iPhone 18 parası kadar

ARKA CAM 11 BİN 239 TL, KAMERA 13 BİN 369 TL

iPhone Duo için arka cam onarım ücreti 11 bin 239 TL.

Arka kamerada oluşabilecek bir hasarın onarım bedeli 13 bin 369 TL. Pil sorunu yaşayan kullanıcıların karşısına çıkan rakam 13 bin 29 TL.

5
iPhone Duo tamir ücretleri açıklandı! Bir iPhone 18 parası kadar

"DİĞER HASAR" KATEGORİSİNDE RAKAM 170 BİN TL'Yİ GEÇİYOR

Apple'ın "Diğer hasar" kategorisinde iPhone Duo için tahmini onarım maliyeti tamı tamına 172 bin 469 TL'ye çıkıyor.

iPhone Duo onarım fiyatları şu şekilde:

  • Kapak katmanı hasarı: 2.789 TL
  • Arka cam hasarı: 11.239 TL
  • Pil servisi: 13.029 TL
  • Arka kamera hasarı: 13.369 TL
  • Dış ekran hasarı: 21.519 TL
  • Dış ekran ve arka cam hasarı: 28.369 TL
  • İç ekran hasarı: 114.939 TL
  • Diğer hasar: 172.469 TL

YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.