Saç dökülmesi sorunu yaşayan milyonlarca kişiyi ilgilendiren gelişme Çin'den geldi. Pekin'de bulunan Beihang Üniversitesi öncülüğündeki araştırmacılar, dökülen saçların yeniden çıkışını sağlayan bir tedavi geliştirildi. Geliştirilen tarak, saç köklerini elektriksel uyarımla harekete geçiren ve tedavi edici molekülleri derinin alt katmanlarına ulaştırabiliyor.

SAÇ KÖKLERİNE 9 KAT DAHA DERİN NÜFUZ EDİYOR

Nature Communications dergisinde yayımlanan yeni bir çalışmada tanıtılan “Detangle” sistemi, tarak şeklinde tasarlanmış özel bir biyoelektronik cihaz.

Çalışmayı Pekin'deki Beihang Üniversitesi araştırmacılarının liderliğinde yürüten bilim insanları, sistemi şöyle açıkladı: "Bu sistem, farklı yüksekliklere sahip elektrotlarla donatılmış elektronik dişler ve entegre ilaç yükleme modülleri içeriyor. Bu yapı, geleneksel dış uygulamalara kıyasla saç folikülü bölgelerine yaklaşık 9 kat daha derin nüfuz eden, güçlendirilmiş bir elektrik alanı oluşturuyor.”

FARELER ÜZERİNDE TEST EDİLDİ

Detangle sistemi şimdilik yalnızca fareler üzerinde test edildi; elde edilen sonuçlar, cihazın androjenik alopesi (AGA) olarak da bilinen erkek tipi saç dökülmesinin tedavisinde güçlü bir araç olabileceğine işaret ediyor.

Testosteronla saç dökülmesi oluşturulan erkek farelerde, tedavi uygulanmayan hayvanlar 28 günlük deney boyunca sırtlarının tıraş edilmiş bölgesindeki saçların yalnızca yaklaşık yüzde 1'ini yeniden çıkardı. Yalnızca Detangle'ın elektriksel uyarımını alan farelerde ise saç büyümesi yaklaşık yüzde 40'a ulaştı.

Bununla birlikte, yalnızca elektriksel uyarım, saç büyümesini destekleyen finasterid ve minoksidil ilaçlarının uygulandığı farelerde elde edilen sonuçların gerisinde kaldı. Bu ilaçları kullanan farelerde saçların yeniden çıkma oranı sırasıyla yaklaşık yüzde 50 ve yüzde 70 olarak ölçüldü.

28 GÜNDE YÜZDE 97,85 SAÇ YENİDEN BÜYÜMESİ

En güçlü sonuçlar, Detangle'ın elektriksel uyarımının tedavi edici moleküllerle birlikte kullanılmasıyla elde edildi. Tedaviler tek tek elektriksel uyarımla birleştirildiğinde, SRD5A2 siRNA yaklaşık yüzde 85, VEGFA plazmidi ise yaklaşık yüzde 90 saç yeniden büyümesi sağladı.

Ancak Detangle'ın elektriksel uyarımının her iki deneysel tedaviyle (VEGFA plazmidi ve SRD5A2 siRNA) birlikte uygulandığı hayvanlarda saçların yeniden büyümesi neredeyse maksimum seviyeye ulaştı. Araştırmacılar iyileşme oranını yüzde 97,85 olarak açıkladı.

Cihaz, farklı uzunluklardaki tarak dişleri aracılığıyla darbeli elektrik alanları oluşturuyor. Araştırmacılar, dişlerin farklı uzunluklarda olmasının, dişlerin aynı hizada olduğu bir tasarıma kıyasla elektrik alanını 2,63 kat güçlendirdiğini belirtiyor.

SAÇ DÖKÜLMESİNDE YENİ BİR DÖNEM BAŞLAYABİLİR Mİ?

Saçların yeniden büyümesi açısından Detangle iki farklı şekilde çalışıyor. Tarak dişlerinden yayılan elektrik darbeleri saç köklerini uyararak büyümeyi destekliyor. Ancak farklı uzunluktaki kısa dişlere yüklenen ilaç taşıma sistemi de elektroporasyon adı verilen bir süreç sayesinde tedavi edici moleküllerin derinin daha derinlerine ulaşmasını sağlıyor. Bu süreç, hücre zarının geçirgenliğini geçici olarak artırıyor.

Araştırmada elektriksel uyarımı desteklemek amacıyla iki farklı deneysel genetik tedavi kullanıldı:

- VEGFA plazmidi: Saç köklerinin çevresindeki kan damarlarının gelişimini destekliyor.

- SRD5A2 siRNA: Saç köklerinin küçülmesine neden olan bir hormonu baskılıyor.

Fareler üzerinde yapılan bir dizi deneyde, sistemin birlikte uygulanan bileşenlerinin etkileyici sonuçlar verdiği görüldü.

Testosteronla saç dökülmesi oluşturulan erkek farelerde, tedavi uygulanmayan hayvanlar 28 günlük deney boyunca sırtlarının tıraş edilmiş bölgesindeki saçların yalnızca yaklaşık yüzde 1'ini yeniden çıkardı.

Yalnızca Detangle'ın elektriksel uyarımını alan farelerde ise saç büyümesi yaklaşık yüzde 40'a ulaştı. Bu, önemli ölçüde daha iyi bir sonuçtu.

Bununla birlikte, yalnızca elektriksel uyarım, saç büyümesini destekleyen finasterid ve minoksidil ilaçlarının uygulandığı farelerde elde edilen sonuçların gerisinde kaldı. Bu ilaçları kullanan farelerde saçların yeniden çıkma oranı sırasıyla yaklaşık yüzde 50 ve yüzde 70 olarak ölçüldü.

En güçlü sonuçlar, Detangle'ın elektriksel uyarımının tedavi edici moleküllerle birlikte kullanılmasıyla elde edildi. Tedaviler tek tek elektriksel uyarımla birleştirildiğinde, SRD5A2 siRNA yaklaşık yüzde 85, VEGFA plazmidi ise yaklaşık yüzde 90 saç yeniden büyümesi sağladı.

Ancak Detangle'ın elektriksel uyarımının her iki deneysel tedaviyle (VEGFA plazmidi ve SRD5A2 siRNA) birlikte uygulandığı hayvanlarda saçların yeniden büyümesi neredeyse maksimum seviyeye ulaştı. Araştırmacılar iyileşme oranını yüzde 97,85 olarak açıkladı.

Araştırmacılar makalelerinde, “Bu yaklaşım, AGA fare modelinde saç büyümesini bir ay içinde neredeyse yüzde 100 hızlandırıyor ve geleneksel oral veya harici ilaçlarla elde edilebilen sonuçları aşıyor” ifadelerini kullandı.

Bu oldukça umut verici bir kavram kanıtı çalışması olsa da Detangle sisteminin insanlarda güvenli ve etkili olduğunu göstermek için daha ileri araştırmalara ihtiyaç var.

Gelecekteki testler bu bulguları desteklerse, mütevazı saç tarağı yeniden gündeme gelebilir ve saç dökülmesiyle mücadelede yeni bir dönemin kapısını aralayabilir.

Araştırmanın sonuçları Nature Communications dergisinde yayımlandı.