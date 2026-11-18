İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), megakent için kuvvetli lodos ve sağanak yağış uyarısında bulundu. Hava koşullarının sertleştiği kentte, rüzgarın hızının zaman zaman saatte 85 kilometreye ulaşacağı belirtildi.

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HABERİN ÖZETİ AKOM saat vererek uyardı! İstanbul'da fırtına alarmı: Hızı 85 kilometreye ulaşacak İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), megakent için kuvvetli lodos ve sağanak yağış uyarısında bulundu. İstanbul'da hava koşullarının sertleşeceği, rüzgarın hızının zaman zaman saatte 85 kilometreye ulaşacağı belirtildi. Lodosun bugün saat 11.00 itibarıyla etkisini artırması bekleniyor ve cuma akşamına kadar devam edeceği tahmin ediliyor. Fırtınaya sağanak yağış ve gök gürültülü sağanak yağmur geçişleri eşlik edecek. Hafta sonu da (cumartesi ve pazar) gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

SAAT 11.00'E DİKKAT: FIRTINANIN HIZI 85 KİLOMETREYE ULAŞACAK

Rapora göre, kent genelinde etkili olan lodosun bugün saat 11.00 itibarıyla etkisini artırması bekleniyor. Kuvvetli rüzgarın cuma akşamına kadar devam edeceği tahmin edilirken, fırtınaya sağanak yağış da eşlik edecek.

AKOM'un açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul'da hâlihazırda güneyli yönlerden (Lodos) esen rüzgârın öğle saatlerinden (11.00) itibaren şiddetini artıracağı, cuma akşam saatlerine kadar fırtına, kısa süreli hamlelerle kuvvetli fırtına şeklinde (50-85 km/sa) eseceği, aralıklarla yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı öngörülüyor."

CUMA GÜNÜ KUVVETLİ LODOS VE SAĞANAK BEKLENİYOR

AKOM'un haftalık hava tahmin raporuna göre, yarın ve cuma günü de fırtına etkisini sürdürecek. Yarın sağanak yağış de beklenirken, sıcaklıkların 16 ile 20 derece arasında değişeceği tahmin ediliyor.

Cuma günü ise kuvvetli lodos fırtınası ve sağanak yağışın etkili olması bekleniyor.

HAFTA SONU DA SAĞANAK VAR

Cumartesi günü de megakentte gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Hava sıcaklığının 14 dereceye kadar gerileyeceği tahmin edilirken, pazar günü de yerel yağmur geçişlerinin görülmesi bekleniyor.

MARMARA'DA DENİZ ULAŞIMINA FIRTINA ENGELİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Marmara Bölgesi'nde şiddetli lodos etkili olmaya başladı. Fırtınadan deniz seferleri de etkilendi. BUDO, İDO ve Şehir Hatları'nda sefer iptalleri yaşandı.

İDO'da Kabataş-Kadıköy-Yenikapı-Armutlu-Bursa 09.05 seferi, Bursa-Armutlu-Yenikapı-Kadıköy 12.30 seferi, Kadıköy-Yenikapı-Armutlu Tatil Köyü-Armutlu-Bursa 14.50 seferinin iptal edildiği belirtildi.

Şehir Hatlarında ise, elverişsiz hava şartları sebebiyle Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş Hattı, Büyükada-Sedef Adası hatlarındaki seferlerin ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacağı kaydedildi.

BUDO'da ise iptal edilen seferler şöyle:

-19.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş)

- 16.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş)

- 16.30 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya)

- 11.30 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya)

- 13.00 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)

- 10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Kabataş)

- 11.30 İstanbul (Kabataş) - Armutlu (İhlas)

- 07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş)

- 08.00 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya)

- 09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş)

- 09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)