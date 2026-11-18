Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), megakent için kuvvetli lodos ve sağanak yağış uyarısında bulundu. Hava koşullarının sertleştiği kentte, rüzgarın hızının zaman zaman saatte 85 kilometreye ulaşacağı belirtildi.
Rapora göre, kent genelinde etkili olan lodosun bugün saat 11.00 itibarıyla etkisini artırması bekleniyor. Kuvvetli rüzgarın cuma akşamına kadar devam edeceği tahmin edilirken, fırtınaya sağanak yağış da eşlik edecek.
AKOM'un açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
"İstanbul'da hâlihazırda güneyli yönlerden (Lodos) esen rüzgârın öğle saatlerinden (11.00) itibaren şiddetini artıracağı, cuma akşam saatlerine kadar fırtına, kısa süreli hamlelerle kuvvetli fırtına şeklinde (50-85 km/sa) eseceği, aralıklarla yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı öngörülüyor."
AKOM'un haftalık hava tahmin raporuna göre, yarın ve cuma günü de fırtına etkisini sürdürecek. Yarın sağanak yağış de beklenirken, sıcaklıkların 16 ile 20 derece arasında değişeceği tahmin ediliyor.
Cuma günü ise kuvvetli lodos fırtınası ve sağanak yağışın etkili olması bekleniyor.
Cumartesi günü de megakentte gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Hava sıcaklığının 14 dereceye kadar gerileyeceği tahmin edilirken, pazar günü de yerel yağmur geçişlerinin görülmesi bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Marmara Bölgesi'nde şiddetli lodos etkili olmaya başladı. Fırtınadan deniz seferleri de etkilendi. BUDO, İDO ve Şehir Hatları'nda sefer iptalleri yaşandı.
İDO'da Kabataş-Kadıköy-Yenikapı-Armutlu-Bursa 09.05 seferi, Bursa-Armutlu-Yenikapı-Kadıköy 12.30 seferi, Kadıköy-Yenikapı-Armutlu Tatil Köyü-Armutlu-Bursa 14.50 seferinin iptal edildiği belirtildi.
Şehir Hatlarında ise, elverişsiz hava şartları sebebiyle Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş Hattı, Büyükada-Sedef Adası hatlarındaki seferlerin ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacağı kaydedildi.
BUDO'da ise iptal edilen seferler şöyle:
-19.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş)
- 16.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş)
- 16.30 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya)
- 11.30 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya)
- 13.00 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)
- 10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Kabataş)
- 11.30 İstanbul (Kabataş) - Armutlu (İhlas)
- 07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş)
- 08.00 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya)
- 09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş)
- 09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)