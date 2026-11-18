Dünyanın önde gelen İngilizce sözlüklerinden Cambridge Sözlüğü, 2026 yılının kelimesi duyurdu. Sözlük yazarları bu yılın kelimesinin "human" olduğu açıklandı. Türkçede "insan" anlamına gelen kelimenin seçilmesinde, yapay zeka teknolojilerinin gelişmesiyle insan ve makine arasındaki sınırların giderek daha fazla tartışılması etkili oldu.

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HABERİN ÖZETİ Cambridge Sözlüğü 2026 yılının kelimesini açıkladı Cambridge Sözlüğü, yapay zeka teknolojilerinin gelişmesiyle insan ve makine arasındaki sınırların giderek daha fazla tartışılması nedeniyle 2026 yılının kelimesi olarak "human" (insan) kelimesini seçti. Cambridge Sözlüğü sözlükbilimcisi Colin McIntosh, yapay zekanın insan olmaya dair konuşma biçimini değiştirdiğini belirtti. McIntosh, "human" kelimesinin tanımının geleneksel olarak insanları tanrılardan, hayvanlardan ve makinelerden ayırdığını söyledi. Microsoft'un kurucusu Bill Gates, yapay zekanın insan olmanın ne anlama geldiği üzerine daha derin düşünmemizi sağladığını ifade etti. Gates, yapay zekanın başarısının ölçütünün insan hayatlarını ne kadar iyileştirdiği olması gerektiğini belirtti. Cambridge Üniversitesi bilim felsefecisi Dr. Tom McClelland, insanlık anlayışının değişmesi nedeniyle "human" kelimesinin ilgi çekici bir seçim olduğunu söyledi. Yılın kelimesi için diğer adaylar arasında "agent", "wholesome" ve "analogue" kelimeleri yer aldı.

YAPAY ZEKA İNSAN OLMANIN ANLAMINI DEĞİŞTİRİYOR

Cambridge Sözlüğü sözlükbilimcisi Colin McIntosh, yapay zekanın insan olmaya dair konuşma biçimini değiştirdiğini söyledi.

McIntosh, "Düşünme süreçlerimizi dış kaynaklara devrettiğimizde neleri kaybedebileceğimize dair korkular, en üst düzey matematikçilerden küçük çocukların öğretmenlerine kadar yapay zekaya ne ölçüde güvendiğimizi yeniden gözden geçirmemize yol açtı" dedi.

"Human" kelimesinin tanımının geleneksel olarak insanları tanrılardan, hayvanlardan ve son dönemlerde makinelerden ayırdığını belirten McIntosh, son zamanlarda "human-made" (insan yapımı) gibi birleşik kelimelerdeki artışın, insanlara ait eserleri veya nitelikleri yapay zekadan ayırt etme çabasını ortaya koyduğunu ifade etti.

McIntosh, insan olma fikrine yönelik bu yenilenen ilginin zamanın ruhunu yakaladığını ve "human" kelimesini Cambridge Sözlüğü'nde yılın kelimesi haline getirdiğini kaydetti.

BILL GATES'TEN YAPAY ZEKA AÇIKLAMASI

Sözlüğün seçimini değerlendiren Microsoft'un kurucusu Bill Gates, "Yapay zeka, insan olmanın ne anlama geldiği üzerine daha derin düşünmemizi sağlıyor. Hastalıkları tedavi etmemize, eğitimi geliştirmemize ve insanların en çok önem verdikleri şeylere daha fazla zaman ayırmalarına yardımcı olabilir" ifadelerini kullandı.

İnsanların yapay zekanın hayatlarına nasıl uyum sağlayacağı konusunda dikkatli seçimler yapması gerektiği uyarısında bulunan Gates, "Yapay zekanın başarısının ölçütü, insan hayatlarını ne kadar iyileştirdiği olmalı" diye ekledi.

Cambridge Üniversitesi bilim felsefecisi Dr. Tom McClelland ise şu anda insanlık anlayışının değişmesi nedeniyle "human" kelimesinin yılın kelimesi olarak oldukça ilgi çekici bir seçim olduğunu belirtti.

McClelland, "İnsan zihni ile yapay zihin, bizim gibi canlı varlıklar ile yarattığımız yapay varlıklar arasındaki farkı anlamaya çalışıyoruz. Bizi ayıran şey bilinç mi, yaratıcılık mı yoksa şefkat mi? Yapay zeka etrafındaki tüm söylemler kaçınılmaz olarak neler olacağı üzerine kurulu. Ancak yapay zeka destekli bir dünyada büyüyen gençlere tavsiyem, hiçbir şeyin kaçınılmaz olmadığı yönünde. Yapay zekanın geleceğinde neler olacağı bize bağlı, size bağlı" değerlendirmesinde bulundu.

SOSYAL MEDYADAN YENİ KELİMELER SÖZLÜĞE GİRDİ

Yılın kelimesi için diğer adaylar arasında, insan kontrolü olmadan karmaşık biçimde çalışabilen yapay zeka sistemlerini ifade eden "agent" (aracı) isminin yanı sıra "wholesome" (sağlıklı) ve "analogue" (analog) kelimeleri de yer aldı.

Sözlüğe yeni eklenen kelimeler arasında ise çekici veya etkileyici görünmeye çalışmak anlamına gelen "aura farming" ve fiziksel görünümü iyileştirme çabasını ifade eden "looksmaxxing" gibi sosyal medya terimleri bulundu.

Sözlük ayrıca, yapay zekanın işlerin yerini almasına yönelik endişelerin artmasıyla birlikte "modası geçmiş veya işlevsiz hale gelme korkusu" anlamına gelen "FOBO" kısaltmasını da bünyesine katmayı değerlendiriyor.