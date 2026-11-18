Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Döviz piyasalarında hareketlilik devam ediyor. Küresel ve yurt içi ekonomik gelişmelerin etkisiyle dolar ve euro kurlarındaki değişimler yakından takip ediliyor. Yatırımcılar ve vatandaşlar güncel döviz fiyatlarını araştırırken, dolar yükselirken, euro günü düşüşle açtı. İşte 18 Kasım 2026 itibarıyla güncel dolar ve euro fiyatları...
DOLAR NE KADAR?
Alış (TL): 50,4245 TL
Satış (TL): 50,4581 TL
EURO NE KADAR?
Alış (TL): 55,4481 TL
Satış (TL): 55,4875 TL