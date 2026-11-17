İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturması kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. Aralarında Adil Katılım Bankası AŞ'nin de bulunduğu dört şirkete Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandı.

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HABERİN ÖZETİ Fon soruşturmasında yeni gelişme: 4 şirkete daha kayyum atandı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü fon soruşturması kapsamında, hayatını kaybeden şüpheli Ali Emre Ballı ve bağlantılı kişilerin kontrolündeki şirketlere ilişkin yeni tespitlere ulaşıldı ve TMSF'nin yönetim kayyımı olarak atandığı 4 şirket duyuruldu. Gerçek ticari faaliyete dayanmayan krediler ve menkul kıymet ihraçlarıyla sağlanan kaynakların Adil Katılım Bankası'nın kuruluş sermayesine aktarıldığı tespit edildi. Bu paraların Tera Portföy yönetimindeki fonlara yönlendirilerek manipülasyon yoluyla yüksek kâr elde edildiği belirtildi. Banka kaynaklarının grup şirketlerine kullandırılan kredilerle tüketildiği ve suç gelirlerinin çeşitli işlemlerle aklandığı belirlendi. TMSF'nin yönetim kayyımı olarak atandığı şirketler Adil Katılım Bankası A.Ş., Adil Varlık Yönetim A.Ş., Adil Tasarruf Finansman A.Ş. ve Dünya Varlık Yönetim A.Ş. olarak sıralandı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, ölü bulunan şüpheli Ali Emre Ballı ve bağlantılı kişilerin kontrolündeki şirketlere yönelik kapsamlı incelemeler gerçekleştirildi. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları, bankacılık ve sermaye piyasası kayıtları ile alınan beyanlar doğrultusunda yürütülen soruşturmada önemli bulgulara ulaşıldı.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü fon soruşturmasında, hayatını kaybeden şüpheli Ali Emre Ballı ve bağlantılı kişilerin kontrolündeki şirketlere ilişkin yeni tespitlere ulaşıldı. Savcılığa göre, gerçek ticari faaliyete dayanmayan krediler ve menkul kıymet ihraçlarıyla sağlanan kaynaklar, Adil Katılım Bankası’nın kuruluş sermayesine aktarıldı.

Bu paralar daha sonra Tera Portföy yönetimindeki fonlara yönlendirilerek manipülasyon yoluyla yüksek kâr elde edildi. Banka kaynaklarının grup şirketlerine kullandırılan kredilerle tüketildiği ve suç gelirlerinin çeşitli işlemlerle aklandığı tespit edildi."

TMSF’nin yönetim kayyımı olarak atandığı 4 şirket:

Adil Katılım Bankası A.Ş.

Adil Varlık Yönetim A.Ş.

Adil Tasarruf Finansman A.Ş.

Dünya Varlık Yönetim A.Ş.

TUTUKLAMA İSTEMİYLE MAHKEMEYE SEVK EDİLDİLER

Öte yandan fon soruşturması kapsamında gözaltına alınan 17 şüpheliden 8’i tutuklama 9’u ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılma talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.