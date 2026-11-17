İstanbul'da vatandaşları internetten verdikleri siparişleri teslim almadıkları gerekçesiyle cezai işlem uygulanacağı tehdidiyle dolandıran şebekeye operasyon düzenlendi. Üç ilçede gerçekleştirilen eş zamanlı baskınlarda 28 şüpheli gözaltına alındı.

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HABERİN ÖZETİ Telefonunuz çalarsa dikkat: İstanbul'da büyük tuzak deşifre oldu İstanbul'da, internetten sipariş teslim almadıkları bahanesiyle vatandaşları dolandıran bir şebekeye operasyon düzenlendi ve 28 şüpheli gözaltına alındı. Şebeke, vatandaşların kişisel bilgilerini ele geçirerek dolandırıcılık yapıyordu. Şüpheliler, Sultangazi'de kurdukları çağrı merkezinden kod isimler kullanarak vatandaşları arıyordu. Dolandırıcılar, internet siparişlerini teslim almadıkları gerekçesiyle cezai işlem uygulanacağı ve cezanın e-Devlet üzerinden görüntülenebileceği tehdidiyle para istiyordu. Operasyon, üç ilçe (Sultangazi, Küçükçekmece ve Kağıthane) eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri operasyonu düzenledi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların kişisel bilgilerini ele geçirerek dolandırıcılık yaptığı belirlenen bir şebekeyi takibe aldı.

E-DEVLET ÜZERİNDEN CEZA TEHDİDİYLE PARA İSTEDİLER

Şüphelilerin, Sultangazi'de kurdukları çağrı merkezinden kod isimler kullanarak vatandaşları aradıkları tespit edildi. İnternetten sipariş edilen ürünlerin teslim alınmadığını öne süren dolandırıcıların, bu nedenle cezai işlem uygulanacağını ve söz konusu cezanın e-Devlet üzerinden görüntülenebileceğini söyleyerek para talep ettikleri belirlendi.

ÜÇ İLÇEDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Teknik ve fiziki takibin ardından Sultangazi'deki çağrı merkezi ile Küçükçekmece ve Kağıthane'de belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenlendi. Operasyonlarda 28 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.