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UYGULAMALAR
İstanbul
İstanbul'da vatandaşları internetten verdikleri siparişleri teslim almadıkları gerekçesiyle cezai işlem uygulanacağı tehdidiyle dolandıran şebekeye operasyon düzenlendi. Üç ilçede gerçekleştirilen eş zamanlı baskınlarda 28 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların kişisel bilgilerini ele geçirerek dolandırıcılık yaptığı belirlenen bir şebekeyi takibe aldı.
Şüphelilerin, Sultangazi'de kurdukları çağrı merkezinden kod isimler kullanarak vatandaşları aradıkları tespit edildi. İnternetten sipariş edilen ürünlerin teslim alınmadığını öne süren dolandırıcıların, bu nedenle cezai işlem uygulanacağını ve söz konusu cezanın e-Devlet üzerinden görüntülenebileceğini söyleyerek para talep ettikleri belirlendi.
Teknik ve fiziki takibin ardından Sultangazi'deki çağrı merkezi ile Küçükçekmece ve Kağıthane'de belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenlendi. Operasyonlarda 28 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.