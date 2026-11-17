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İstanbul
Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde ismi öğrenilemeyen bir kişi cadde üzerinde bulunan 4 katlı bir apartmanın çatısına çıktı. Şahsı görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunurken, kimliği belirsiz kişi hayatına son vereceğini söyledi.
Kendisini boşluğa bırakan şahıs, apartmanın yan kısmında park halinde bulunan otomobilin tavanına düştü. Araçta büyük çapta maddi hasar oluşurken, kimliği belirsiz şahıs şans eseri olayı küçük yaralarla atlattı.
Ancak ölmediğini gören şahıs aracın üzerinden inerek yeniden apartmanın çatısına çıkmak istedi. Bu sırada olay yerine gelen polis ekipleri şahsı apartman merdivenlerinde yakaladı. Çeşitli yerlerinden yaralandığı öğrenilen adam güçlükle kontrol altına alınırken, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.