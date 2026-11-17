Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde ismi öğrenilemeyen bir kişi cadde üzerinde bulunan 4 katlı bir apartmanın çatısına çıktı. Şahsı görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunurken, kimliği belirsiz kişi hayatına son vereceğini söyledi.

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HABERİN ÖZETİ Antalya'da akıl almaz olay! 4. kattan aracın üzerine düştü, kurtulunca yeniden çatıya çıkmak istedi Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde 4 katlı apartmanın çatısından atlayan kişi, park halindeki bir otomobilin üzerine düşerek hafif yaralandı ve ardından yeniden çatıya çıkmak isterken polis tarafından yakalandı. İsmi öğrenilemeyen şahıs, 4 katlı bir apartmanın çatısına çıkarak hayatına son vereceğini söyledi. Kendisini boşluğa bırakan kişi, park halindeki otomobilin tavanına düştü ve olayı küçük yaralarla atlattı. Düştüğü araçta büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Ölmediğini fark eden şahıs, yeniden apartmanın çatısına çıkmaya çalıştı. Polis ekipleri tarafından apartman merdivenlerinde yakalanıp kontrol altına alınan yaralı adam, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

OTOMOBİLİN ÜSTÜNE DÜŞTÜ

Kendisini boşluğa bırakan şahıs, apartmanın yan kısmında park halinde bulunan otomobilin tavanına düştü. Araçta büyük çapta maddi hasar oluşurken, kimliği belirsiz şahıs şans eseri olayı küçük yaralarla atlattı.

YENİDEN ÇATIYA ÇIKMAK İSTEDİ

Ancak ölmediğini gören şahıs aracın üzerinden inerek yeniden apartmanın çatısına çıkmak istedi. Bu sırada olay yerine gelen polis ekipleri şahsı apartman merdivenlerinde yakaladı. Çeşitli yerlerinden yaralandığı öğrenilen adam güçlükle kontrol altına alınırken, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.