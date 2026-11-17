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İstanbul
Samsun’un Çarşamba ilçesinde, cezaevinden 2 ay önce çıkan 38 yaşındaki Nurettin Gürgün, birlikte yaşadığı 71 yaşındaki annesi İftadiye Gürgün ile henüz belirlenemeyen bir sebepten tartışmaya başladı.
Öfkeli şahıs evlerinde annesini darp ederek ağır yaraladı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı kadını ambulansla Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. İftadiye Gürgün, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Nurettin Gürgün ise Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Yaşlı kadının cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığı'na gönderildi.
Uyuşturucu madde kullanma, kasten yaralama, cinsel taciz, mala zarar verme ve 6136 Saylılı Kanuna Muhalefet suçlarından toplam 23 suç kaydı bulunan Nurettin Gürgün'ün 2 ay önce cezaevinden çıktığı öğrenildi. Polisteki sorgulaması tamamlanan anne katili bugün Çarşamba Adliyesine sevk edildi.