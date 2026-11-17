Samsun’un Çarşamba ilçesinde, cezaevinden 2 ay önce çıkan 38 yaşındaki Nurettin Gürgün, birlikte yaşadığı 71 yaşındaki annesi İftadiye Gürgün ile henüz belirlenemeyen bir sebepten tartışmaya başladı.

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HABERİN ÖZETİ 71 yaşındaki annesini döverek öldürdü: Cani 2 ay önce cezaevinden çıkmış Samsun'un Çarşamba ilçesinde, cezaevinden 2 ay önce çıkan Nurettin Gürgün, tartıştığı annesi İftadiye Gürgün'ü darp ederek ölümüne sebep oldu. 38 yaşındaki Nurettin Gürgün, birlikte yaşadığı 71 yaşındaki annesi İftadiye Gürgün'ü darp ederek ağır yaraladı. Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırılan İftadiye Gürgün, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından yakalanıp gözaltına alınan Nurettin Gürgün, polisteki sorgusunun ardından Çarşamba Adliyesine sevk edildi. Nurettin Gürgün'ün uyuşturucu madde kullanma, kasten yaralama, cinsel taciz gibi çeşitli suçlardan toplam 23 suç kaydı olduğu öğrenildi. Hayatını kaybeden kadının cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığı'na gönderildi.

YAŞLI KADIN HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Öfkeli şahıs evlerinde annesini darp ederek ağır yaraladı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı kadını ambulansla Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. İftadiye Gürgün, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Nurettin Gürgün ise Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Yaşlı kadının cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığı'na gönderildi.

23 SUÇ KAYDI ÇIKTI

Uyuşturucu madde kullanma, kasten yaralama, cinsel taciz, mala zarar verme ve 6136 Saylılı Kanuna Muhalefet suçlarından toplam 23 suç kaydı bulunan Nurettin Gürgün'ün 2 ay önce cezaevinden çıktığı öğrenildi. Polisteki sorgulaması tamamlanan anne katili bugün Çarşamba Adliyesine sevk edildi.