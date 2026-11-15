Amasya'nın Suluova ilçesinde aile faciası yaşandı. Karı koca arasında çıkan tartışma cinayetle sonlandı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Amasya'da kadın cinayeti: 3 çocuk annesi kadın, eşi tarafından öldürüldü Amasya'nın Suluova ilçesinde Hanife K., evinde tartıştığı eşi A.K. tarafından silahla vurularak hayatını kaybetti. Olay, Hacıhayta Mahallesi'ndeki evde 3 çocuklu A.K. (57) ile eşi Hanife K. (56) arasında çıkan tartışma sonucu meydana geldi. Tartışmanın sürmesi üzerine A.K.'nin silahla ateş ettiği Hanife K. hayatını kaybetti. Olay yerine polis ve acil sağlık ekipleri sevk edilirken, katil zanlısı A.K. gözaltına alındı. Hanife K.'nın cenazesi otopsi işlemleri için şehir merkezindeki hastaneye götürüldü ve cinayete ilişkin soruşturma başlatıldı.

3 ÇOCUK ANNESİ KADIN HAYATINI KAYBETTİ

Edinilen bilgiye göre, Hacıhayta Mahallesi’ndeki bir evde yaşayan 3 çocuk annesi A.K. (57) ile eşi Hanife K. (56) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın sürmesi sonrası eşinin silahla ateş ettiği kadın kanlar içinde kalarak hayatını kaybetti.

KATİL KOCA GÖZALTINDA

Seslerin duyulması üzerine olay yerine polis ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Eşini öldüren katil zanlısı A.K. gözaltına alındı.

Hanife K.’nın cenazesi ise yapılan incelemenin ardından otopsi işlemleri için şehir merkezindeki hastaneye getirildi. Cinayete ilişkin soruşturma başlatıldı.