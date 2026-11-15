Amasya'da kadın cinayeti: 3 çocuk annesi kadın, eşi tarafından öldürüldü

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İstanbul
Amasya'nın Suluova ilçesinde aile faciası yaşandı. Karı koca arasında çıkan tartışma cinayetle sonlandı.
Edinilen bilgiye göre, Hacıhayta Mahallesi’ndeki bir evde yaşayan 3 çocuk annesi A.K. (57) ile eşi Hanife K. (56) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın sürmesi sonrası eşinin silahla ateş ettiği kadın kanlar içinde kalarak hayatını kaybetti.
Seslerin duyulması üzerine olay yerine polis ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Eşini öldüren katil zanlısı A.K. gözaltına alındı.
Hanife K.’nın cenazesi ise yapılan incelemenin ardından otopsi işlemleri için şehir merkezindeki hastaneye getirildi. Cinayete ilişkin soruşturma başlatıldı.