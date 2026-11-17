Tezgahın önünden geçen vatandaşlar, normal boyutlardaki dana burnu da olarak bilinen şemsiye mantarlarının arasında duran dev mantarı görünce durup incelerken, mantarın büyüklüğü karşısında hayretlerini gizleyemeyen bazı vatandaşlar o anları cep telefonlarıyla görüntüleyerek ölümsüzleştirdi.

Pazarda kısa süreli merak konusu olan dev mantar, hem alışveriş yapanların hem de çevreden geçenlerin ilgisini topladı.