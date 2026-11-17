İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Türkiye genelinde suç ve suç örgütleriyle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara ilişkin dikkat çeken veriler paylaştı. Organize suçlardan uyuşturucu ticaretine, siber suçlardan kaçakçılığa kadar birçok alanda gerçekleştirilen operasyonların bilançosunu kamuoyuyla paylaştı.

60,1 MİLYAR LİRALIK MAL VARLIĞINA EL KONULDU

Bakan Çiftçi'nin açıklamasına göre, 2026 yılının ilk 10 ayında 669 organize suç örgütüne yönelik 1.951 operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 9 bin 447 kişi tutuklanırken, suç örgütlerinin ekonomik gücünü kırmak amacıyla 60,1 milyar lira değerindeki mal varlığına el konuldu.

Kaçakçılıkla mücadele kapsamında gerçekleştirilen 35 bin 572 operasyonda piyasa değeri 15,4 milyar lirayı bulan malzeme ele geçirildi. Mali suçlara yönelik 12 bin 701 operasyonda ise 3 bin 510 kişi tutuklandı.

UYUŞTURUCUYLA MÜCADELEDE 40 BİN 529 TUTUKLAMA

Uyuşturucu imalatı, ticareti ve yasa dışı ekime yönelik 47 bin 64 operasyon gerçekleştirildi. Bu operasyonlarda 74 bin 418 şüpheli gözaltına alınırken, 39 bin 184 kişi tutuklandı.

Uyuşturucu kullanımı ve diğer uyuşturucu suçları da dahil edildiğinde toplam tutuklu sayısı 40 bin 529'a ulaştı. Operasyonlarda 44,8 ton uyuşturucu madde, 111,1 milyon uyuşturucu hap ve 22,2 milyon kök kenevir ele geçirildi.

SİBER SUÇLARDA 74 MİLYAR LİRALIK EL KOYMA

Çevrim içi dolandırıcılık, bilişim suçları ve sanal kumara yönelik 3 bin 429 operasyonda 17 bin 620 kişi gözaltına alındı, 9 bin 877 kişi tutuklandı. Çocukları hedef alan çevrim içi müstehcenlik ve taciz suçlarına yönelik 1.703 operasyonda 714 kişi tutuklanırken, siber alandaki terör bağlantılı faaliyetler kapsamında 170 kişi tutuklandı.

Siber suçlarla mücadelede 74 milyar liralık para ve mal varlığına el konuldu. Ayrıca 92 bin 606 sosyal medya hesabı, 78 bin 683 yasa dışı bahis sitesi ve 46 bin 619 internet sayfasına erişim engeli getirildi.

KIRMIZI BÜLTENLE ARANAN 808 KİŞİ TÜRKİYE'YE GETİRİLDİ

Bakan Çiftçi, 1 Ocak-15 Kasım 2026 tarihleri arasında kırmızı bültenle aranan 808 kişinin Türkiye'ye iadesinin sağlandığını açıkladı. Kırmızı bülten ve difüzyonla aranan 514 kişi ise Türkiye'de yakalandı.

ÜLKESİNE DÖNEN SURİYELİ SAYISI 1,5 MİLYONU AŞTI

Göç verilerini de paylaşan Çiftçi, 31 Ekim 2026 itibarıyla Türkiye'de geçici koruma altında 2 milyon 197 bin 464 Suriyelinin bulunduğunu bildirdi. Ülkede ayrıca 1 milyon 286 bin 938 ikamet izni sahibi ile 128 bin 217 uluslararası koruma başvuru ve statü sahibi bulunuyor.

ÜLKESİNE DÖNEN SURİYELİ SAYISI

9 Aralık 2024 ile 31 Ekim 2026 arasında 775 bin 389 Suriyelinin gönüllü, güvenli ve onurlu şekilde ülkesine döndüğünü belirten Çiftçi, toplam geri dönüş sayısının 1 milyon 515 bin 392'ye ulaştığını açıkladı.