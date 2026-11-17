MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor. Küresel iklim değişikliğiyle mücadeleden bölgesel çatışmalara kadar birçok konuya değinen Bahçeli, "küresel krizlerin merkezinde dengeli bir dış politika yürütmek durumundayız" dedi.

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HABERİN ÖZETİ MHP lideri Devlet Bahçeli TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Bahçeli'nin açıklamaları partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda gerçekleşti. Konuşmanın tamamı YouTube'da yayınlanan bir video ile paylaşıldı.

https://www.youtube.com/watch?v=WX29nlgdqho

"TÜRKİYE KÜRESEL DİPLOMASİNİN MERKEZİ HALİNE GELDİ"

İşte Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları:

9 Kasım'da COP31 Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği 31. Taraflar Konferansı'na ev sahipliği yapmaya başladık. Antalya'da yapılan zirve 20 Kasım'a kadar devam edecek. 95 ülkeden 102 devlet başkanı ve liderinin katıldığı, çok sayıda temsilcinin yer aldığı zirvede Türkiye bir kez daha küresel diplomasinin merkezi haline gelmiş, uluslararası diplomasi açısından gücünü pekiştirmiştir. Zirvede genel itibarıyla elektrifikasyon, temiz enerji dönüşümü, yeşil sanayileşme, döngüsel ekonomi, iklime dirençli kentler ile iklim finansmanı gibi konular ele alınmaktadır ve bunlar geleceğimiz için stratejik öneme haizdir.

Yaşanabilir bir dünya inşa etmek hepimizin ortak sorumluluğudur. Bu, bireylerin, kurumların ve devletlerin hepsinin ortak yükümlülüğüdür. COP31'in bu bakımdan önemli sonuçlar vereceğine inanıyoruz. COP31'de küresel boyutta alınan kararların başarısı ancak bizim günlük hayatta ortaya koyacağımız duyarlılığa bağlıdır.

ERDOĞAN VE MURAT KURUM'A TEBRİK

Zirvede genel itibarıyla elektrifikasyon, temiz enerji dönüşümü, yeşil sanayileşme, döngüsel ekonomi, iklime dirençli kentler ile iklim finansmanı gibi konular ele alınmaktadır ve bunlar geleceğimiz için stratejik öneme haizdir. Yaşanabilir bir dünya inşa etmek hepimizin ortak sorumluluğudur. Bu, bireylerin, kurumların ve devletlerin hepsinin ortak yükümlülüğüdür. COP31'in bu bakımdan önemli sonuçlar vereceğine inanıyoruz. COP31'de küresel boyutta alınan kararların başarısı ancak bizim günlük hayatta ortaya koyacağımız duyarlılıkla mümkün olacaktır. Biz ülke olarak buna ne kadar hassasiyet gösteriyorsak dünyadan da aynısını bekleme hakkına sahibiz.

Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın buradaki konuşmasında dikkat çektiği hususlar ve Türkiye'nin dönem başkanlığındaki sürecinde ortaya koyduğu hedefler için tebrik ediyorum. Dönem başkanlığını devralan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Sayın Murat Kurum'a özverili çalışmalarından ötürü başarılar diliyorum. Elbette böyle bir küresel organizasyon önemlidir; ancak yaşanabilir bir dünya için sürdürülebilir barış ve istikrar da olmazsa olmazdır.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞINA DİKKAT ÇEKTİ

Yakın coğrafyamıza ve dünyaya bakıldığında insani trajediler etkisini kaybetmeksizin varlığını devam ettirmektedir. Yakın bölgemizde 2014'te Kırım'ın işgaliyle başlayan ve 2022'de toptan bir çatışmaya dönüşen Rusya-Ukrayna savaşı hâlen devam etmektedir. Bu savaş yüksek kayıplı bir yıpratma mücadelesine dönüşmüşken taraflar arasındaki müzakerelerde de bir sonuca ulaşılmış değildir. Bu durum Türkiye'yi olumsuz etkilemektedir.

Yemen'de 2014'te başlayan iç savaş 2023'te yeniden şiddetlenmiş ve son dönemlerde şiddeti daha da artmıştır. Yemen'deki çatışmalar Orta Doğu'daki güvenlik dengelerini doğrudan olumsuz etkilediği gibi bölgedeki istikrarsızlıkların da ana sebeplerinden biridir. Şu an için bölge adına bu meselede geniş kapsamlı bir mutabakat olmadan kısa ve orta vadede bir çözüm umudu da zor gözükmektedir.

İRAN SAVAŞI İÇİN KRİTİK DEĞERLENDİRME

2025 ve 2026'da İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a saldırılarıyla başlayan savaş düşük yoğunlukta sürmektedir. Bu konuda taraflarca yapılan görüşmelerde hâlen bir mutabakat sağlanamadığı gibi müzakerelerde de görüş ayrılıkları sürmektedir. İsrail, Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki çatışma, Orta Doğu'daki güç dengelerini sarsarak küresel enerji piyasalarını etkilemekte ve Türkiye'nin güvenliğine de çok boyutlu yansımaları olmaktadır.

Diğer taraftan bütün bunların yanında, İsrail'in 2025'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne saldırıları devam etmektedir. Gazze Şeridi'nde ateşkes yürürlükte olmasına rağmen yapılan saldırılar can almaya devam etmektedir. Resmî verilere göre ateşkesin yürürlüğe girdiği tarihten bu yana İsrail saldırılarında 1.551 Filistinli hayatını kaybetmiş, 5.573 kişi de yaralanmıştır. Bu rakam çok ciddi bir sayı ve trajik durumu göstermesi bakımından önemlidir.

Hatta toplam olarak bakıldığında İsrail'in 2023'ten beri Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybı 74.544'e, yaralı sayısı da 175.692'ye yükselmiştir. Üstelik bu vahşet bütün dünyanın gözü önünde işlenmiştir. Doğrudan tanık olduğumuz ama anlamakta zorlandığımız mücessem kötülük bugün bölgemize bir hayalet gibi musallat olmuştur. Adeta sistematik bir kilitlenme/şiddet sarmalına dönüşmüştür. Bölgemizde vücut bulan kötülük bizatihi bilinçli bir tercihin, bir iradenin ve bir amaca yönelmiş sistematik stratejinin ürünüdür. Bu kötülük sadece aşırılığın bir örneği değil, şeytansı bir duanın da temsilidir.

"BARIŞIN OLMADIĞI COĞRAFYADA İSTİKRAR OLMAZ"

Yaşanan bunca hadise insan onur ve haysiyetini hedef alıp yok sayması bakımından tanım ve tarif edilemez bir cinnet hâlidir. Daha doğrusu bu kötülük insanlığa açılmış bir savaştır; hedefi açık ve ortadadır. Müslüman kardeşlerimizin, soydaşlarımızın, anılarımızın, mabetlerimizin yani tarihsel hafızamızın olduğu bu bölge huzura kavuşmadıkça bizim huzurlu ve mutlu olmamız imkânsızdır.

Dünyanın başka bölgelerinde de birçok çatışma vardır. Bunların hepsi toplumlar ve milletler adına can kayıpları, kitlesel zorunlu göçler, ağır ekonomik maliyetler ve kalıcı ekolojik tahribatlar meydana getirmektedir. Bahsedilen hususlar küresel ticaret ve tedarik zincirlerinin bozulmasına, gıda ve enerji krizlerinin çoğalmasına, uluslararası hukuk sisteminin dejenere olmasına ve güvensizlik ortamının büyümesine yol açmaktadır. Bütün bunlardan mütevellit, barışın olmadığı bir coğrafyada istikrar olmaz; istikrarın bulunmadığı bir dünyada ise yarınlar değil, ancak ve ancak yıkımlar büyür. Ne adalet filizlenir ne de gelecek inşa edilir.

"DENGELİ DIŞ POLİTİKA YÜRÜTMEK ZORUNDAYIZ"

Biz Türkiye olarak Orta Doğu, Kafkasya ve Doğu Avrupa üçgenindeki konumumuzla, dünyadaki jeopolitiğimizle küresel krizlerin merkezinde dengeli bir dış politika yürütmek durumundayız. Bu kaçınılmaz bir zorunluluktur. Kıymetli milletvekilleri, eğer güçlü bir devlet ve millet yapısı meydana getirir, devlet ve milleti birbiriyle daha fazla kaynaştırırsak üstesinden gelemeyeceğimiz güçlük yoktur.