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İstanbul
AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. İç ve dış gelişmelerin değerlendirildiği toplantının öne çıkan gündem maddelerinden biri fon soruşturmaları oldu. Erdoğan'dan kurmaylarına net talimat geldi.
TGRT Haber Muhabiri Merve Şahin Poyraz, toplantının perde arkasına ilişkin önemli bilgileri paylaştı. Şahin, fon soruşturmalarının yanı sıra emekli maaşları, Sermaye Piyasası Kanunu'nda yapılması beklenen düzenlemeler ve Türk Devletleri Teşkilatı'na yönelik projelerin de ele alındığını aktardı.
Merve Şahin'in aktardığı bilgilere göre toplantıda fon soruşturmalarındaki son durum ve tasfiye süreçleri ayrıntılı şekilde masaya yatırıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kurmaylarına, "Yılbaşına kadar bu süreci tamamlayalım ve önümüze bakalım" talimatını verdiği belirtildi.
Erdoğan'ın yıl sonunu işaret etmesinin ardından, sürecin tamamlanmasına yönelik gerekli hazırlıkların yapılmasının da gündeme geldiği ifade edildi.
TGRT Haber Muhabiri Merve Şahin Poyraz, emekli maaşlarına ilişkin düzenlemelerin MYK toplantısında doğrudan gündeme gelmediğini ancak AK Partili kurmayların çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi.
Şahin'in aktardığı kulis bilgilerine göre emekli maaşlarına yönelik düzenlemenin yılbaşı öncesinde TBMM'den geçirilmesi planlanıyor.
Ocak ayında yapılacak olağan zammın dışında emekli maaşlarına ek bir iyileştirme yapılması da değerlendirilen seçenekler arasında bulunuyor.
Toplantıda Sermaye Piyasası Kanunu'nda yapılması planlanan değişiklikler de ele alındı.
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MYK üyelerine konuya ilişkin bir sunum yaptığı aktarıldı.
Merve Şahin'in verdiği bilgilere göre kanun teklifinin yıl sonuna kadar hazırlanarak Meclis gündemine getirilmesi hedefleniyor. Kulislerde konuşulan teklifin yaklaşık 25 maddeden oluşması bekleniyor.