Yeni eğitim öğretim yılının ilk ara tatili 13 Kasım'da son ders zilinin çalmasının ardından başladı. Geçtiğimiz yıllarda kaldırılma ihtimalleri ile ilgili sık sık tartışma konusu olan ara tatiller bu yıl da uygulanıyor. Nisan ara tatili Ramazan Bayramı ile birleşeceğinden dolayı tekrar ara tatil yapılmayacak. Bu nedenle öğrenci ve veliler kasım ara tatilinin uzatılıp uzatılmadığını merak ediyor. Peki ara tatil uzatıldı mı, kaç gün sürecek? Okullar ne zaman açılacak? İşte 2026-2027 MEB çalışma takvimi...

ARA TATİL UZATILDI MI, KAÇ GÜN SÜRECEK?

Nisan ayı ara tatilinin Ramazan Bayramı ile birleşmesinin ardından kasım ayı ara tatilinin uzatılıp uzatılmayacağı merak konusu oldu. Kasım ara tatilinin uzatılmasıyla ilgili henüz resmi bir bilgilendirme bulunmuyor. MEB çalışma takviminde ara tatilin 16-20 Kasım tarihlerinde uygulanacağı ifade ediliyor. Bu tarihlerin hafta sonu ile birleşmesi sonucu toplam ara tatil süresi 9 güne çıkıyor. Okullarda 13 Kasım'da son ders zilinin çalmasının ardından kasım ara tatili resmi olarak başladı. Ara tatilin uzatılması ile ilgili henüz resmi bir açıklama olmadığından okulların 23 Kasım Pazartesi günü açılması ve derslerin devam etmesi bekleniyor.



İKİNCİ ARA TATİL OLACAK MI?

Ara tatiller her yıl 2 defa uygulanıyor. Tatillerin ilki kasım ayında, ikincisi ise nisan ayında düzenleniyor. 2026-2027 eğitim öğretim yılında Ramazan Bayramı, nisan ara tatiliyle birleştiğinden dolayı tekrardan ara tatil yapılmayacak. Milli Eğitim Bakanlığı çalışma takvimine göre ara tatil 8 Mart'ta başlayacak ve 12 Mart'ta sona erecek. 2027 yılında Ramazan Bayramı ise 9-11 Mart tarihleri arasında idrak edilecek. Bu iki tatil birleşerek eğitim öğretim yılının ikinci ara tatili uygulanacak. Nisan ayında tekrar ara tatil uygulanmayacak.



OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

2026-2027 eğitim öğretim yılı MEB çalışma takvimine göre bu yıl birinci dönemin ardından yarıyıl tatili 25 Ocak 2027'de başlayacak ve 5 Şubat 2027'de sona erecek. İkinci dönem ders zili 8 Şubat'ta çalacak ve öğrenciler tekrardan okul sıralarına dönüş yapacak. İkinci dönem ara tatilinin ardından eğitim öğretim yılı 25 Haziran Cuma günü yapılacak karne töreniyle sona erecek ve yaz tatili başlayacak.