Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Pek çok kişi yeni telefon aldığında eskisini yedekte durması için saklamaya devam ediyor. Ancak zor gün dostu olarak kullanılan binlerce telefon için geri sayım başladı. Eğer gerekli adımlar atılmazsa, cihazların IMEI kaydı silinecek ve telefonlar bir daha açılmamak üzere kapanacak.
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) yasal mevzuatta yaptığı son düzenleme kapsamında, Türkiye'deki mobil şebekelerden kesintisiz olarak 1 yıl boyunca sinyal almayan tüm cihazların IMEI numaraları tamamen silinecek. Bu kapsamda belirlenen son tarih ise 31 Aralık 2026 gecesi.
1 Ocak 2026 tarihinden bu yana hiçbir operatör şebekesine bağlanmamış olan milyonlarca cihaz için, 31 Aralık gecesi otomatik engelleme sürecini başlayacak. Olası acil durumlar veya yedekleme amacıyla evlerde, çekmecelerde bekletilen binlerce liralık telefonlar bir gecede tamamen şebeke dışı kalarak hurdaya çıkma riskiyle karşı karşıya.
Ancak pek çok kişi durumun ciddiyetinin farkında değil ve cihazını şarja takarak ya da ev internetine bağlayarak bu uygulamadan kaçabileceğini düşünüyor. Fakat bu bütünüyle yanlış bir kanı. Çünkü BTK'nın Merkezi Cihaz Kayıt Sistemi (MCKS) bu şekilde çalışmıyor.
Bir cihazın yasal olarak aktif sayılabilmesi için ev interneti değil, mobil operatör baz istasyonları (GSM şebekesi) üzerinden hücresel bir veri akışı gerçekleştirmesi şart koşuluyor. Sadece Wi-Fi ile internete giren bir telefon, operatör şebekesinde hala "sinyalsiz ve pasif" görünmeye devam ediyor.
Çekmecede duran telefonların 31 Aralık gece yarısı itibarıyla kalıcı olarak bloke olmasını engellemek için yıl bitmeden atılması gereken adımla oldukça basit.
İlk olarak cihaza çalışan, aboneliği açık bir fiziksel SIM kart yerleştirin veya geçerli bir e-SIM tanımlayın.
Ardından telefonun ekranında mobil operatörün ismini (Turkcell, Türk Telekom veya Vodafone) ve sinyal çubuklarının aktif olduğunu görün.
Kimi zaman sadece sinyalin gelmesi yeterli olmayabilir. İşi garantiye almak için şebeke üzerinden kısa bir sesli arama yapın, bir SMS gönderin veya mobil veriyi açarak birkaç saniyeliğine internete girin, arama yapın.
31 Aralık’tan sonra sinyal alınmadığı için IMEI numarası askıya alınan telefonlar tamamen çöpe gitmiyor fakat yeniden açtırma sürecinde ciddi bürokratik engeller bulunuyor.
Cihazın yasal sahibi, e-Devlet Kapısı üzerinden BTK'nın sunduğu "1 Yıl ve Üzeri Kullanılmayan Cihaz Kimlik Bilgilerinin Tekrar Kayıtlı Hale Getirilmesi" hizmetini kullanarak aktivasyon talebinde bulunabiliyor. Ancak bu aşamada sistem sıkı bir sahiplik doğrulaması ve "cihaz sahibi ile hat sahibi eşleşmesi" talep ediyor.
Eğer kurtarmaya çalıştığınız yedek telefon ikinci el olarak satın alınmışsa, faturası kayıpsa veya cihazın e-Devlet'teki ilk kayıt sahibine ulaşma imkanınız yoksa, kullanıcı eşleşmesi yapılamayacağı için başvuru olumsuz sonuçlanıyor. Bu durumda cihazınız resmi olarak bir daha şebeke alamayacak şekilde tamamen kapanmış oluyor.