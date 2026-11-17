Pek çok kişi yeni telefon aldığında eskisini yedekte durması için saklamaya devam ediyor. Ancak zor gün dostu olarak kullanılan binlerce telefon için geri sayım başladı. Eğer gerekli adımlar atılmazsa, cihazların IMEI kaydı silinecek ve telefonlar bir daha açılmamak üzere kapanacak.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Yedek telefonu olanlar dikkat! BTK düğmeye bastı: 31 Aralık’tan sonra bir daha açılmayacak BTK düzenlemesi kapsamında, 1 yıl boyunca kesintisiz sinyal almayan telefonların IMEI numaralarının 31 Aralık 2026 gecesi silineceği bildirildi. 1 Ocak 2026'dan itibaren operatör şebekesine bağlanmayan cihazlar için 31 Aralık gecesi otomatik engelleme süreci başlayacaktır. Cihazların yasal olarak aktif sayılması için sadece Wi-Fi'ye bağlanması yeterli olmayıp, mobil operatör baz istasyonları üzerinden hücresel veri akışı gerçekleştirmesi şarttır. Telefonların bloke olmasını önlemek için geçerli bir SIM kart veya e-SIM takılarak arama yapılması, SMS gönderilmesi veya mobil verinin kullanılması gerekmektedir. IMEI numarası askıya alınan telefonlar e-Devlet üzerinden yeniden açılabilecek olsa da, sistem sıkı sahiplik doğrulaması ve hat sahibi eşleşmesi talep etmektedir. İkinci el alınan, faturası kayıp veya ilk kayıt sahibine ulaşılamayan cihazlar kullanıcı eşleşmesi yapılamazsa kalıcı olarak kapanacaktır.

SON TARİH 31 ARALIK 2026

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) yasal mevzuatta yaptığı son düzenleme kapsamında, Türkiye'deki mobil şebekelerden kesintisiz olarak 1 yıl boyunca sinyal almayan tüm cihazların IMEI numaraları tamamen silinecek. Bu kapsamda belirlenen son tarih ise 31 Aralık 2026 gecesi.

BİNLERCE LİRALIK TELEFONLAR ÇÖP OLACAK

1 Ocak 2026 tarihinden bu yana hiçbir operatör şebekesine bağlanmamış olan milyonlarca cihaz için, 31 Aralık gecesi otomatik engelleme sürecini başlayacak. Olası acil durumlar veya yedekleme amacıyla evlerde, çekmecelerde bekletilen binlerce liralık telefonlar bir gecede tamamen şebeke dışı kalarak hurdaya çıkma riskiyle karşı karşıya.

Wİ-Fİ’YE BAĞLAMAK YETERLİ DEĞİL

Ancak pek çok kişi durumun ciddiyetinin farkında değil ve cihazını şarja takarak ya da ev internetine bağlayarak bu uygulamadan kaçabileceğini düşünüyor. Fakat bu bütünüyle yanlış bir kanı. Çünkü BTK'nın Merkezi Cihaz Kayıt Sistemi (MCKS) bu şekilde çalışmıyor.

Bir cihazın yasal olarak aktif sayılabilmesi için ev interneti değil, mobil operatör baz istasyonları (GSM şebekesi) üzerinden hücresel bir veri akışı gerçekleştirmesi şart koşuluyor. Sadece Wi-Fi ile internete giren bir telefon, operatör şebekesinde hala "sinyalsiz ve pasif" görünmeye devam ediyor.

TEK VE BASİT BİR İŞLEM YETERLİ

Çekmecede duran telefonların 31 Aralık gece yarısı itibarıyla kalıcı olarak bloke olmasını engellemek için yıl bitmeden atılması gereken adımla oldukça basit.

İlk olarak cihaza çalışan, aboneliği açık bir fiziksel SIM kart yerleştirin veya geçerli bir e-SIM tanımlayın.

Ardından telefonun ekranında mobil operatörün ismini (Turkcell, Türk Telekom veya Vodafone) ve sinyal çubuklarının aktif olduğunu görün.

Kimi zaman sadece sinyalin gelmesi yeterli olmayabilir. İşi garantiye almak için şebeke üzerinden kısa bir sesli arama yapın, bir SMS gönderin veya mobil veriyi açarak birkaç saniyeliğine internete girin, arama yapın.

GERİ AÇTIRMA SÜRECİ ÇOK BASİT OLMAYABİLİR

31 Aralık’tan sonra sinyal alınmadığı için IMEI numarası askıya alınan telefonlar tamamen çöpe gitmiyor fakat yeniden açtırma sürecinde ciddi bürokratik engeller bulunuyor.

Cihazın yasal sahibi, e-Devlet Kapısı üzerinden BTK'nın sunduğu "1 Yıl ve Üzeri Kullanılmayan Cihaz Kimlik Bilgilerinin Tekrar Kayıtlı Hale Getirilmesi" hizmetini kullanarak aktivasyon talebinde bulunabiliyor. Ancak bu aşamada sistem sıkı bir sahiplik doğrulaması ve "cihaz sahibi ile hat sahibi eşleşmesi" talep ediyor.

Eğer kurtarmaya çalıştığınız yedek telefon ikinci el olarak satın alınmışsa, faturası kayıpsa veya cihazın e-Devlet'teki ilk kayıt sahibine ulaşma imkanınız yoksa, kullanıcı eşleşmesi yapılamayacağı için başvuru olumsuz sonuçlanıyor. Bu durumda cihazınız resmi olarak bir daha şebeke alamayacak şekilde tamamen kapanmış oluyor.