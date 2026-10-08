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Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş
KAYNAK:
Bengü Sarıkuş
|
GİRİŞ:
08.10.2026
saat ikonu 15:44
|
GÜNCELLEME:
08.10.2026
saat ikonu 16:17

Trafik cezası, pasaport ve IMEI 2027'de ne kadar olacak? Emin Yılmaz'dan milyonları ilgilendiren hesap

2027 yılı vergi, harç ve cezalarda geçerli olacak yeniden değerleme oranı için tahminler netleşmeye başladı. Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, Tgrthaber.com Özel Haber Şefi Bengü Sarıkuş'a olası senaryolara göre pasaport, IMEI ve trafik cezalarındaki yeni tutarları hesapladı.

Avatar
Editor
 Bengü Sarıkuş
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Trafik cezası, pasaport ve IMEI 2027'de ne kadar olacak? Emin Yılmaz'dan milyonları ilgilendiren hesap
KAYNAK:
Bengü Sarıkuş
|
GİRİŞ:
08.10.2026
saat ikonu 15:44
|
GÜNCELLEME:
08.10.2026
saat ikonu 16:17

2027 yılında milyonlarca vatandaşın cebini ilgilendiren vergi, harç ve idari para cezalarında uygulanacak yeniden değerleme oranı için hesaplama süreci başladı. Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) verileri doğrultusunda şekillenen oran, ekim ayı verisinin açıklanmasıyla birlikte netleşecek. Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, Tgrthaber.com Özel Haber Şefi Bengü Sarıkuş'a yaptığı değerlendirmede, 2027 yılı için oluşabilecek oranı hesapladı ve trafik cezalarından pasaport harçlarına, yurt dışı çıkış harcından IMEI kayıt ücretine kadar pek çok kalemin nasıl değişebileceğini tek tek anlattı.

HABERİN ÖZETİ

Trafik cezası, pasaport ve IMEI 2027'de ne kadar olacak? Emin Yılmaz'dan milyonları ilgilendiren hesap

Bilgi Okunma süresi 26 saniyeye düşürüldü.
2027 yılında vergi, harç ve idari para cezalarında uygulanacak yeniden değerleme oranı, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) verilerine göre hesaplanmaya başlandı ve ekim ayı verisiyle netleşecek.
2027 yılı için yeniden değerleme oranının %27,79 ile %27,86 arasında olması bekleniyor.
Bu oran artışının MTV, emlak, damga vergisi gibi vergi tutarlarını, pasaport, ehliyet, noter harçlarını, trafik cezalarını ve IMEI kayıt ücreti gibi pek çok kalemi etkileyeceği belirtiliyor.
Yeniden değerleme oranının kesinleşmesi için ekim ayı Yİ-ÜFE verisinin açıklanması gerekiyor.
Yasal mevzuat gereği, Cumhurbaşkanı'nın yeniden değerleme oranını artırma veya azaltma yetkisi bulunuyor.
Bilgi Okunma süresi 26 saniyeye düşürüldü.

Aylık olarak üretici fiyat endeksi nasıl hesaplanmaktadır?

Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz: Burada TÜİK'in bir hesaplama tekniği mevcut. Aylık olarak değişim oranı formülü, zincirleme Laspeyres endeksi ile bulunmaktadır. Tüm ülke genelinde üreticilerin sattığı mal ve hizmet oranında değerlendirilir. Sektörlerin ağırlıklı ortalaması doğrultusunda, ekonomideki payları üzerinden hesaplama tekniği vardır.

Aylık Değişim Oranı Formülü = [(Güncel dönem Yİ-ÜFE – Önceki dönem Yİ-ÜFE) / Önceki dönem Yİ-ÜFE] x 100 şeklinde hesaplanmaktadır.

Bir örnekle açıklayalım. Yukarıda vermiş olduğumuz formülü Eylül 2026'ya uygulayarak aylık ÜFE'yi bulalım.

Aylık Değişim Oranı Formülü = [(Güncel dönem Yİ-ÜFE 5901,26 – Önceki dönem Yİ-ÜFE 5781,74) / Önceki dönem Yİ-ÜFE 5781,74] x 100 = 2,07

Önceki yıllarda çıkan yeniden değerleme oranları kaç uygulanmıştı?

Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz: Yıllar itibarıyla uygulanan yeniden değerleme oranına bir bakalım.

Trafik cezası, pasaport ve IMEI 2027'de ne kadar olacak? Emin Yılmaz'dan milyonları ilgilendiren hesap

2027 yılı için uygulanması gereken Yİ-ÜFE oranının ne olacağını tahmin ediyorsunuz?

Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz: Aslında bu sorunun cevabını verirken yeniden değerleme oranına bakmamız gerekli. Dolayısıyla resmî kurumumuz olan TÜİK'in verilerine bakmamız gerekli. Geçen sene bu yıl için uygulanan rakam %25,49 olarak kesinleşmişti. Şu ana kadar Eylül 2026 Yİ-ÜFE ortalama rakamımız %27,81 oldu. Ekim ayı ile birlikte netleşeceğini söyleyebiliriz.

Burada şu şekilde bir istatistik yapabiliriz. Son üç yılın ekim verileri şu şekilde açıklanmıştır. 2023 yılı %1,94, 2024 yılı %1,29, 2025 yılı %1,63 olarak netleşmişti. Dolayısıyla bu seviyelerde geleceğini düşünüyorum.

Yeni dönem endeksinin hesaplanabilmesi için ekim ayının 1,29 ile 1,94 arasında çıkacağını varsayalım. Yeni endeksin de 5977,39 ile 6015,74 arasında olacağını düşünüyorum. Orada da hesaplama yöntemi olarak ilgili yılın ekim ayından geriye doğru 12 aylık Yİ-ÜFE (yurt içi ortalama fiyat endeksi) ortalamasına bölünmesiyle oluşan rakamın, bir önceki dönem 12 aylık ortalamalarının birbirine bölünmesi ile hesaplanmaktadır. Formül olarak gösterecek olursak:

2027 Yeniden Değerleme Oranı =

Senaryo (Ekim Ayı Yİ-ÜFE)Cari 12 Aylık Yİ-ÜFE Toplamı / OrtalamaÖnceki 12 Aylık Yİ-ÜFE Toplamı / OrtalamaHesaplanan Yeniden Değerleme Oranı
%1,29 Açıklanırsa64.229,41 / 12 = 5.352,4550.263,12 / 12 = 4.188,59%27,79
%1,94 Açıklanırsa64.267,76 / 12 = 5.355,6550.263,12 / 12 = 4.188,59%27,86

Önümüzdeki yıl bu oran hayatımızı hangi alanlarda nasıl etkileyecek?

Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz: Yeniden değerleme oranındaki artış, vatandaşın günlük yaşamında çok sayıda kalemi doğrudan etkileyecek.

Vergi tutarları; MTV, emlak, damga vergisi gibi,

Harçlar; pasaport, ehliyet, noter ve devlet harçları gibi,

İPC, idari para cezaları, trafik cezaları gibi,

Muhasebe kayıtları; şirketlerin sabit varlıklarını belirlenen oranda düzeltme kayıtlarının yapılması şeklinde değerlendirebiliriz.

Ayrıca çalışanların vergi istisnaları, yemek ve ulaşım gibi; engelli çalışan vergi istisnası, kira vergisi istisnaları, IMEI bedeli, yurt dışı çıkış bedellerini sayabiliriz.

Yüzde 27,79'luk yeniden değerleme oranı üzerinden yapılan hesaplamaya göre bazı trafik cezalarında oluşabilecek tutarlar şöyle:

1 Ocak 2027 tarihi itibarıyla hayatımıza, daha doğrusu cebimizi etkileyecek rakamlardan örnekler verebiliriz.

TRAFİK CEZALARI

Ceza / KalemGüncel Rakam (TL)2027'de uygulanacak tahmini rakam (%27,79)2027'de uygulanacak tahmini rakam (%27,86)
TRAFİK CEZALARI
PASAPORT HARÇ VE DEFTER BEDELİ
Kırmızı ışık cezası2.719,403.475,123.477,02
Yüksek ses cezası1.246,101.592,391.593,26
Hız limitlerini %10-30 oranında aşma2.719,403.475,123.477,02
Hız limitlerini %30-50 oranında aşma5.662,107.235,607.239,56
Hız limitlerini %50'den fazla aşma11.630,4014.862,4914.870,63
U dönüşü cezası1.246,101.592,391.593,26
Muayenesiz araç kullanma cezası2.720,603.476,663.478,56
Plakasız motor cezası19.713,2025.191,5025.205,30
Emniyet şeridi cezası11.630,4014.862,4914.870,63
Yaya geçidi cezası5.662,107.235,607.239,56
Hatalı park cezası1.246,101.592,391.593,26
Emniyetsiz araç kullanma cezası23.439,0029.952,7029.969,11
Drift cezası58.218,6074.397,5574.438,30
Sahte plaka cezası58.104,4074.251,6174.292,29
Hatalı sollama cezası2.720,603.476,653.478,56
Makas atma cezası58.218,6074.397,5574.438,30
Kask takmama cezası1.246,101.592,391.593,26
Telefonla konuşma cezası2.720,603.476,653.478,56
6 Aylık4.157,505.312,875.315,78
1 Yıl5.454,006.969,676.973,48
2 Yıl8.049,5010.286,4610.292,09
3 Yıl10.867,0013.886,9413.894,55
10 Yıl14.761,0018.863,0818.873,41
Yurt dışı çıkış harcı1.250,001.597,381.598,25
T.C. Kimlik kartı bedeli220,00281,14281,29
Uluslararası Aile Cüzdanı Bedeli1.202,001.536,041.536,88
Yeni tip sürücü belgelerinin yenilenmesi2.115,002.702,762.704,24
Yurt dışı telefon IMEI kayıt ücreti54.258,0069.336,3069.374,28
Silah Taşıma Ruhsatı (5 Yıl)187.941,00240.169,80240.301,36
Silah Bulundurma Ruhsatı (5 Yıl)60.147,0076.861,8576.903,96
Yivsiz Tüfek Ruhsatnamesi (5 Yıl)1.457,101.862,031.863,05

Kesinleşen rakam son veri midir?

Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz: Hesaplamaların henüz kesinleşmiş rakamlar olmadığının altını çizerim. Yeniden değerleme oranının netleşmesi için ekim ayı Yİ-ÜFE verisinin açıklanması gerekiyor.

Bununla birlikte, yasal mevzuat kapsamında Cumhurbaşkanı'nın yetkisi bulunuyor. Buna göre hesaplanan yeniden değerleme oranı, Cumhurbaşkanı kararıyla azaltılabilir veya artırılabilir.

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