Fon mağdurları ödemeyi nasıl alacak? Prof. Dr. Sefer Şener'den yatırımcılara kritik uyarı

Fon soruşturması kapsamında mağdur olan 455 bini aşkın yatırımcı için hazırlanan tasfiye ve ödeme takvimi netleşti. İlk etapta 17 fondaki 43 bin 643 kişiye ödemeler bugün itibarıyla başlarken, ekim ayı içinde 1 milyon liraya kadar olan ana para ödemelerinin tamamlanması hedefleniyor.

Peki bu ödemeler nasıl yapılacak, fon mağdurlarının ne yapması gerekiyor? Ekonomist Prof. Dr. Sefer Şener, Tgrthaber.com Özel Haber Şefi Bengü Sarıkuş'a değerlendirdi.

Şener ödeme takvimine ilişkin şöyle konuştu:

"3 şirkete ait 17 fonda ödemeler bugün itibarıyla başlıyor. Burada özellikle altını çizmekte fayda var: Bu 3 şirket olağan tasfiye kapsamındaki şirketler. Yani şu anda olağan tasfiye yapılıyor.

Olağan tasfiye kapsamında ödeme yapılacak şirketler A1 Capital, Bulls ve Pardus. Bu şirketlerin bünyesindeki 17 fonda toplam 43 bin 643 yatırımcıya ait ödemeler bugün yapılacak.

Bir de olağanüstü tasfiyeye tabi olan fonlar var. Bunlar ise 5 Ekim itibarıyla başlayan olağanüstü tasfiye kapsamındaki fonlar. Bu fonlarda farklı bir yöntem uygulanıyor. Ekim ayı içerisinde 1 milyon liraya kadar olan ana para ödemeleri yapılacak.

BİR ARA ÖDEME NİTELİĞİNDE

Ancak burada önemli bir nokta var: 1 milyon liraya kadar yapılacak ödeme, yatırımcının nihai alacağının tamamı değil, bir ara ödeme niteliğinde. Daha sonra 1 milyon liranın üzerinde kalan tutarlar ve ödenmeyen kısımlar için farklı bir süreç işleyecek.

Örneğin bir yatırımcının fonda 5 milyon liralık ana parası varsa, tasfiye sürecinde öncelikle 1 milyon liraya kadar olan kısmı ödenecek. Kalan 4 milyon liralık bölüm ise nihai tasfiye sonucunun belirlenmesinin ardından, yaklaşık 5-6 aylık tasfiye süreci içerisinde ödenecek.

Burada özellikle belirtilmesi gereken bir diğer konu da şu: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın kamuoyuna açıkladığı takvime göre, bu ödemelerde Hazine kaynağı kullanılmıyor. Her bir fonun yatırımcılarını korumak amacıyla öncelikle ilgili fonun kendi kaynakları nakde çevrilecek ve ödemeler buradan yapılacak.

Örneğin fahiş veya haksız kazanç elde edenler varsa, bu kazançların geri alınması söz konusu olacak. Ya da bu kazançlarla sistem dışına çıkarılan ev, araba, arsa gibi varlıklar varsa, bunların satışından elde edilen kaynaklar da tasfiye sürecinde kullanılarak yatırımcılara ödeme yapılacak. Yani öncelik Hazine kaynağında değil, fonların nakde çevrilmesinde ve varsa ele geçirilen varlıkların değerlendirilmesinde olacak.

Olağanüstü tasfiye kapsamındaki fonlarda yapılacak 1 milyon liraya kadar olan ödemeler de hak kazanılacak nihai ödemelere mahsup edilmek üzere yapılacak bir ara ödeme niteliğinde.

Tasfiye halindeki toplam 131 fon bulunuyor. Bu fonlar toplam fon sayısının yaklaşık yüzde 4,6'sını oluşturuyor. Sorunlu fonların toplam parasal büyüklük içerisindeki payı ise mevcut hesaplamalara göre yaklaşık yüzde 7,7 seviyesinde. Bu rakamların tasfiye süreci ilerledikçe değişmesi mümkün.

Toplam 455 bini aşkın yatırımcının bulunduğu süreçte, büyük bölümüne ekim ayı içerisinde, birer milyon liraya kadar olmak üzere ara ödeme yapılmış olacak. Nihai tasfiyenin ise öngörüldüğü gibi yaklaşık 5-6 ay içerisinde tamamlanması hedefleniyor. Bunun için gerekli kanuni düzenlemenin de Meclis'ten geçmesi gerekiyor.

Ödemelerde öncelik küçük yatırımcılara ait olacak. İkinci öncelik ise para piyasası fonlarına verilecek."

FON MAĞDURLARI ÖDEMESİNİ NASIL ALACAK?

Ödemelerin yatırımcılara nasıl aktarılacağı konusunda ise yatırımcıların ayrıca IBAN vermesine gerek olmayacağını belirten Şener,

"Yatırımcıların MKK'ya kayıtlı yatırım hesapları üzerinden ödeme yapılması planlanıyor. Muhtemelen ödeme yapılırken sorunlu fonlara banka üzerinden yatırım hesabı olan kişilere banka aracılığıyla ödeme yapılacak. Aracı kurumdan direkt yatırım yapanlar için ise sorumlu bankalar nasıl ödeme yapılacağına karar verecek" şeklinde konuştu.