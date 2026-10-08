Altın için tuzak düşüş başlıyor: Tuna Kaya'dan Ekim sonu için çarpıcı uyarı

Kaya'nın gram altın için dikkat çektiği seviye ise 6.300 TL oldu. Kaya, "Benim tahminim arkadaşlar gram altında son dip 6.300 seviyesi. Bu bölgeler orta ve uzun dönem açısından altın için önemli bir alım fırsatı olarak görülmeli" değerlendirmesinde bulundu.

