Altın için tuzak düşüş başlıyor: Tuna Kaya'dan Ekim sonu için çarpıcı uyarı

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İstanbul
Petrolün 100 doların üzerine çıkması ve tahvil faizlerindeki yükseliş küresel piyasaları baskılarken altın 4.100 dolar, gümüş ise 60 dolar seviyesinin altına geriledi. Ekonomist Tuna Kaya, yatırımcıları kritik seviyeler konusunda uyardı. Kaya, “Ekim ayı sonuna kadar piyasalarda stresli günler görebiliriz” dedi.
Küresel piyasalarda jeopolitik riskler ve yükselen enerji fiyatları baskı oluşturmaya devam ediyor. Hürmüz Boğazı'ndaki gerilim ile Kızıldeniz hattındaki gelişmeler yakından takip ediliyor.
Petrol fiyatlarının 100 doların üzerine çıkması piyasalardaki risk iştahını olumsuz etkiledi. Altın, gümüş ve platin gerilerken, dolar endeksi ve tahvil faizleri yükseldi.
Piyasalardaki son gelişmeleri değerlendiren Ekonomist Tuna Kaya, jeopolitik gerilimlerin ve yüksek petrol fiyatlarının önümüzdeki dönemde piyasalar üzerinde baskı oluşturmaya devam edebileceğini söyledi.
Kaya, Hürmüz ve Kızıldeniz hattındaki gelişmelere dikkat çekerek, "Hürmüz'deki gerilim hem de Suudi Arabistan ile burada Husiler arasındaki gerilim, Kızıldeniz bandındaki gerilim önümüzdeki dönemde devam edecek. Yıl sonunu bulabilir diyor Suudiler" ifadelerini kullandı.
ABD borsalarının bir önceki gün zirve seviyeleri test ettiğini belirten Kaya, bugün ise küresel ölçekte satış baskısının öne çıktığını söyledi.
Kaya, "Bu ölçekte petrol fiyatları da yüksekte kalabilir kaygısı ile beraber piyasalar, özellikle dün ABD borsaları zirveye çıkmıştı ve bugün itibariyle borsalarda düşüş var" dedi.
Piyasalardaki baskının yalnızca ABD borsalarıyla sınırlı olmadığını belirten Kaya, dolar endeksi ve tahvil faizlerindeki yükselişe dikkat çekti.
Kaya, "Sadece ABD borsalarında değil, genel ölçekte piyasalara bir düşüş yansımış durumda. Ve bakıyoruz, dolar endeksi yükseliyor. Tahvil faizleri yükseliyor, petrol fiyatları yükseliyor. Petrol 100 dolar seviyesinin tekrar üzerine çıktı" değerlendirmesinde bulundu.
Kaya'ya göre yükselen petrol fiyatları ve tahvil faizleri piyasalardaki baskıyı artırıyor. Kaya, "Artan petrol fiyatları ve yükselen tahviller piyasayı da olumsuz etkiliyor" dedi.
Ons altının 4.100 dolar seviyesine kadar gerilediğini belirten Kaya, bu bölgenin kritik olduğunu söyledi. Kaya, "Altın kritik 4.100 seviyesine kadar geldi. Buradan bir miktar destek bulduğunu görüyoruz. 4.100-4.000 aralığı son derece kritik" dedi.
Altındaki düşüşün bir süre daha devam edebileceğine işaret eden Kaya, bunun yatırımcı açısından bir fırsat da oluşturabileceğini belirtti.
"Bu tuzak düşüş olabilir" diyen Kaya, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Çünkü altın geriledikçe altında önemli bir alıcı var. O da Çin Merkez Bankası."
Altında yeniden yukarı yönlü hareketin güç kazanması için 4.300 dolar seviyesinin aşılması gerektiğini belirten Kaya, "Altın tarafında yukarı yönlü hareketin tekrar güç kazanması için 4.300 bandını yukarı doğru açmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.
Kaya, orta ve uzun vadeli yatırımcılar açısından 4.000-4.100 dolar bandının önemli bir alım bölgesi olabileceğini söyledi.
Çin Merkez Bankası'nın altın alımlarına dikkat çeken Kaya, bankanın yaklaşık iki yıldır düzenli şekilde altın almaya devam ettiğini belirtti.
"Çin Merkez Bankası 23 aydır, yaklaşık 2 yıldır sürekli altın almaya devam ediyor" diyen Kaya, fiyatlardaki düşüşlerin ardından alımların daha agresif hale geldiğini söyledi.
Kaya, Çin'in özellikle fiyatların gerilediği dönemlerde rezervlerine altın eklediğini belirterek, "Eylül düşüşünde de Çin Merkez Bankası rezervlerine 23 ton altın eklemiş oldu" dedi.
Rusya'nın da döviz ve altın alımlarını artıracağına dikkat çeken Kaya, "Rusya'da 7 Ekim ile 6 Kasım tarihleri arasında döviz ve altın alımlarını 5 katına çıkaracak" ifadelerini kullandı.
Gram altının 6.500 TL seviyesinde bulunduğunu belirten Kaya, gün içinde 6.430 TL'li seviyelere kadar geri çekilme yaşandığını söyledi.
Kaya'nın gram altın için dikkat çektiği seviye ise 6.300 TL oldu. Kaya, "Benim tahminim arkadaşlar gram altında son dip 6.300 seviyesi. Bu bölgeler orta ve uzun dönem açısından altın için önemli bir alım fırsatı olarak görülmeli" değerlendirmesinde bulundu.
Gümüşte de satış baskısının arttığını belirten Kaya, 60 dolar seviyesinin aşağı yönlü kırıldığını ve fiyatın 59,23 dolara kadar gerilediğini söyledi.
Gümüşte 63 dolar seviyesini direnç olarak takip eden Kaya, "Gümüş tarafında da yeniden 58,57 dolarlı seviyelere kadar sarkma görebiliriz" dedi.
Kaya'ya göre altında 4.000-4.100 dolar bandının kırılması halinde gümüşte de daha düşük seviyeler gündeme gelebilir. Kaya, "Altın tarafında 4.000-4.100 bandı aşağı kırılırsa gümüşte de tekrar 57-58 dolarlı seviyeleri görmemiz muhtemel. Bu da elbette gümüş için orta uzun vadede alım fırsatı oluşturacak" ifadelerini kullandı.
Küresel risk iştahındaki düşüşün kripto para piyasasını da etkilediğini belirten Kaya, yükselen petrol ve tahvil faizlerinin Bitcoin üzerinde baskı oluşturduğunu söyledi.
Bitcoin'in 82.500 dolar desteğine yaklaştığını belirten Kaya, "Buradan bir miktar destek bulduğunu görüyoruz" dedi.
82.500 dolar seviyesinin aşağı yönlü kırılması halinde Bitcoin'de 80.000 dolar bandının yeniden gündeme gelebileceğini belirten Kaya, "82.500 seviyesine dikkat ediyoruz" ifadelerini kullandı.
Kaya, Bitcoin'de yukarıda 85.200 dolar seviyesini ilk direnç, 87.300 doları ise ikinci ve ana direnç bölgesi olarak takip ettiğini söyledi.
Piyasalardaki yüksek oynaklık karşısında yatırımcıların temkinli olması gerektiğini vurgulayan Kaya, nakit ve kısa vadeli mevduat ağırlığının artırılmasını önerdi.
Kaya, yatırımcıların panik satışından kaçınması gerektiğini belirterek, "Nakit ve kısa mevduat payını yüksek tutmakta fayda var. Panik satış yapmıyoruz. Kovalama yapmıyoruz arkadaşlar" dedi.
Borsa İstanbul'da 12.000 seviyesinin kritik olduğunu ifade eden Kaya, altın ve gümüşteki düşüşlerin de yakından izlenmesi gerektiğini söyledi.
"Altında 4.100'ün altı ve gümüşte özellikle 60 doların altında tuzak düşüşler olabilir. Burada malınızı kaptırmayın" diyen Kaya, petrol ve ABD tahvil faizlerinin yüksek seyretmesi halinde piyasalardaki baskının sürebileceğini belirtti.
Kaya, "Özellikle petrol 100 seviyesinde kaldıkça, ABD Hazine tahvilleri yüzde 5 seviyesi üzerinde kaldıkça piyasalarda maalesef baskı devam edecek" değerlendirmesinde bulundu.
Kaya, önümüzdeki haftalarda piyasalarda stresin devam edebileceği uyarısında bulundu. Ekim ayı sonuna kadar daha sert dalgalanmaların görülebileceğini belirten Kaya, yatırımcıların temkinli duruşunu koruması gerektiğini söyledi.
Kaya, "Ekim ayı sonuna kadar arkadaşlar piyasalarda stresli günler görebiliriz. Daha derin düşüşler görebiliriz. Temkinli duruşumuzu devam ettiriyoruz. Nakit oranımız yüzde 35 seviyesinde olsun" ifadelerini kullandı.