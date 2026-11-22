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İstanbul
Altın fiyatları, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikalarında sıkılaşmayı hızlandırabileceği endişeleri, hisse senedi piyasalarındaki satışlardan dolayı oluşan likidite ihtiyacı ve dolardaki güçlenmenin etkisiyle son haftaların en sert düşüşünü yaşadı.
Yatırımcılar hafta sonu altın piyasasındaki son durumu merak ediyor. Peki gram altın ne kadar? Çeyrek ve ons altın ne kadar? İşte 22 Kasım 2026 altın fiyatları...
ONS ALTIN
Alış: 3.525,37 dolar
Satış: 3.526,01 dolar
22 AYAR BİLEZİK
Alış: 5.492 TL
Satış: 5.546 TL
CUMHURİYET ALTINI
Alış: 39.189 TL
Satış: 39.768 TL
TAM ALTIN
Alış: 38.597,22 TL
Satış: 39.369,70 TL
YARIM ALTIN
Alış: 19.655 TL
Satış: 19.944 TL
ÇEYREK ALTIN
Alış: 9.830 TL
Satış: 9.978 TL
GRAM ALTIN
Alış: 5.730,97 TL
Satış: 5.731,95 TL