Altın fiyatları, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikalarında sıkılaşmayı hızlandırabileceği endişeleri, hisse senedi piyasalarındaki satışlardan dolayı oluşan likidite ihtiyacı ve dolardaki güçlenmenin etkisiyle son haftaların en sert düşüşünü yaşadı.

Yatırımcılar hafta sonu altın piyasasındaki son durumu merak ediyor. Peki gram altın ne kadar? Çeyrek ve ons altın ne kadar? İşte 22 Kasım 2026 altın fiyatları...