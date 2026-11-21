Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
İstanbul’un Güngören ilçesinde, inşaat temel kazısı sırasında toprak kayması oldu.
Olay sonrası bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Ekipler işçiyi kurtarmak için hızla çalışma başlatıldı.
AFAD ekiplerinin çalışması sonucu göçük altından yaralı olarak kurtarılan işçi, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Şahsın tedavisi sürerken, ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.