Kısa sürede daha fit bir görünüme kavuşmak isteyenler, 10 günlük zayıflama sisteminin vücut üzerindeki etkilerini araştırıyor. Peki, bu süreçte metabolizmadan sindirim sistemine kadar hangi değişimler yaşanıyor?

• Vücuttaki ödem miktarında azalma görülebiliyor.

• Beslenme düzeninin değişmesi sindirim sistemini etkileyebiliyor.

• Günlük enerji seviyesinde farklılıklar yaşanabiliyor.

• Tartıdaki değişim yalnızca yağ kaybından kaynaklanmayabiliyor.

• Düzenli hareket etmek kasların korunmasına ve fiziksel dayanıklılığa katkı sağlayabiliyor.

• Yetersiz beslenme ise halsizlik ve kas kaybı gibi sorunlara yol açabiliyor.

İLK GÜNLERDE VÜCUTTA ÖDEM DEĞİŞİMİ YAŞANABİLİYOR

10 günlük zayıflama sürecinde ilk fark edilen değişimlerden biri vücuttaki su dengesinde ortaya çıkabiliyor.

Özellikle tuz tüketiminin azaltılması ve işlenmiş gıdaların beslenme düzeninden çıkarılması, bazı kişilerde ödemin azalmasına yardımcı olabiliyor.

Bu durum tartıda kısa sürede düşüş görülmesine neden olabiliyor. Ancak tartıdaki her azalma doğrudan yağ kaybı anlamına gelmiyor.

Vücudun karbonhidrat depolarında meydana gelen değişimler de beraberinde su kaybı getirebiliyor.

Bu nedenle ilk günlerde görülen hızlı kilo değişimlerini kalıcı zayıflama olarak değerlendirmemek gerekiyor.

SİNDİRİM SİSTEMİNDE NASIL BİR DEĞİŞİM OLUYOR?

Beslenme düzeninin yeniden oluşturulması, sindirim sisteminin çalışma biçimini etkileyebiliyor.

Sebze, meyve ve lif bakımından zengin besinlerin yeterli miktarda tüketilmesi bağırsak hareketlerinin düzenlenmesine katkı sağlayabiliyor.

Özellikle günlük lif tüketiminin artırılması kabızlık sorununun önlenmesinde önemli rol oynuyor.

Bununla birlikte lif tüketiminin aniden artırılması bazı kişilerde şişkinlik ve gaz şikâyetlerine neden olabiliyor.

Yeterli su tüketimi de sindirim sisteminin sağlıklı çalışması açısından önem taşıyor.

METABOLİZMA HIZLANIYOR MU?

10 günlük zayıflama sisteminde en çok merak edilen konulardan biri metabolizma üzerindeki etkiler oluyor.

Düzenli fiziksel aktivite, dengeli beslenme ve yeterli uyku metabolik sağlığı destekleyen temel unsurlar arasında bulunuyor.

Ancak yalnızca 10 gün içerisinde metabolizmanın belirgin şekilde hızlanacağını söylemek doğru değil.

Özellikle çok düşük kalorili beslenme programları, vücudun enerji ihtiyacının karşılanmasını zorlaştırabiliyor.

Uzun süre yetersiz enerji alınması yorgunluk, kas kaybı ve besin eksiklikleri gibi sorunlara yol açabiliyor.

ENERJİ SEVİYESİ VE UYKU DÜZENİ ETKİLENEBİLİYOR

Beslenme alışkanlıklarının değişmesi günlük enerji seviyesinde de farklılık oluşturabiliyor.

Dengeli öğünler tüketmek ve öğünlerde yeterli protein, lif ve sağlıklı yağlara yer vermek gün içerisindeki enerji dengesini destekleyebiliyor.

Buna karşılık öğün atlamak veya aşırı kalori kısıtlamasına gitmek halsizlik, baş dönmesi ve konsantrasyon güçlüğü oluşturabiliyor.

Uyku düzeni de kilo kontrolünde önemli bir yere sahip. Yetersiz uyku, iştahı düzenleyen hormonları etkileyerek açlık hissinin artmasına neden olabiliyor.

Bu nedenle 10 günlük süreçte yalnızca beslenmeye değil, uyku kalitesine de dikkat edilmesi gerekiyor.

UZMANLARDAN HIZLI KİLO KAYBINA KARŞI UYARI

Beslenme ve metabolizma alanındaki uzmanların genel yaklaşımına göre sağlıklı kilo kaybı, kişiye özel ve sürdürülebilir bir beslenme düzeniyle desteklenmeli.

Uzmanlar, kısa sürede yüksek miktarda kilo vermeyi hedefleyen şok diyetlerin sağlık açısından risk oluşturabileceğine dikkat çekiyor.

Özellikle çok düşük kalorili programlar kas kaybına, sıvı ve elektrolit dengesizliklerine neden olabiliyor.

Sağlıklı kilo kontrolünde kişinin yaşı, mevcut kilosu, fiziksel aktivite düzeyi ve sağlık durumu birlikte değerlendirilmelidir.

Prof. Dr. Hülya Gökmen Özel popüler ve hızlı kilo kaybı vaat eden diyetlerin sağlık risklerine dikkat çekiyor.

10 GÜNÜN SONUNDA KALICI SONUÇ ALMAK MÜMKÜN MÜ?

10 günlük süreç, sağlıklı beslenme alışkanlıklarına başlangıç yapmak açısından değerlendirilebilir.

Ancak bu sürenin sonunda herkesin aynı miktarda kilo vermesi beklenmemeli.

Kilo değişimini belirleyen unsurlar arasında başlangıç kilosu, vücut kompozisyonu, hormonal durum, beslenme alışkanlıkları ve hareket düzeyi bulunuyor.

Kalıcı sonuç elde etmek için kısa süreli kısıtlamalar yerine uzun vadede uygulanabilecek alışkanlıklar benimsenmeli.