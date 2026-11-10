Yaşlanmayı yavaşlatan 10 diyet türü! Bilim insanları ortaya çıkardı

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İstanbul
Alman araştırmacılar, 6 binden fazla kişi üzerinde yürütülen bir çalışmada, Akdeniz ve DASH gibi yaygın diyetlerin DNA seviyesinde yaşlanmayı yavaşlattığını ortaya koydu. Uzmanlara göre hücresel sağlığı korumak için kusursuz bir diyete ihtiyaç yok.
Alman Nörodejeneratif Hastalıklar Merkezi (DZNE) araştırmacıları, biyolojik yaşlanmayı yavaşlattığı kanıtlanan 10 farklı beslenme modelini tespit etti. 30 yaş ve üzeri 6 bin 470 katılımcının kan biyobelirteçleri analiz edildi. Sağlıklı beslenme ile biyolojik yaş arasındaki güçlü bağlantı hücresel düzeyde gözler önüne serildi.
Bilim insanları, incelenen beslenme modelleri arasında Akdeniz diyeti, İskandinav diyeti, tansiyonu düşüren DASH ve beyin sağlığını destekleyen MIND diyetlerinin yer aldığını belirtti. Araştırma kapsamında, katılımcıların DNA metilasyon haritaları incelenerek beslenme alışkanlıklarının biyolojik yaş (vücudun yıpranma hızı) üzerindeki etkileri ölçüldü.
DZNE bünyesinde görev yapan Epidemiyolog Juliana Tavares, DNA üzerindeki 850 bin civarında bölgeyi incelediklerini belirterek şu detayları paylaşıyor:
"DNA metilasyonundan biyolojik yaşlanmayı okumak için 'epigenetik saatler' olarak adlandırılan üç farklı yaklaşım uyguladık. Kullandığımız son teknoloji, önceki çalışmaların çoğuna kıyasla yaklaşık 2 kat daha fazla bölgeyi analiz etmemize olanak tanıdı."
Bulgulara göre listedeki diyetlere kusursuz biçimde uymak gerekmiyor; yönergelere uyumlu tek bir beslenme tarzı bile biyolojik yaşın kronolojik yaşın önüne geçme riskini azaltıyor.
Farklı diyetler kalbi veya hafızayı ayrı ayrı etkilese de hücresel yapı, hücre sinyali ve metabolizma gibi etkilenen biyolojik yolların yüzde 70'ten fazlası tüm diyetlerde ortak paydada buluşuyor.
Araştırma sonuçları 1034 kişilik tamamen ayrı bir test grubunda da doğrulanarak bilimsel geçerlilik kazandı.