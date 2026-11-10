Yaşlanmayı yavaşlatan 10 diyet türü! Bilim insanları ortaya çıkardı

Alman araştırmacılar, 6 binden fazla kişi üzerinde yürütülen bir çalışmada, Akdeniz ve DASH gibi yaygın diyetlerin DNA seviyesinde yaşlanmayı yavaşlattığını ortaya koydu. Uzmanlara göre hücresel sağlığı korumak için kusursuz bir diyete ihtiyaç yok.