TikTok fenomenlerine yasa dışı bahis operasyonu: 1,9 milyarlık vurgun

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, yasa dışı bahis ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 8 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarında, yasa dışı bahis ve diğer suçlardan elde edilen gelirlerin TikTok üzerinden canlı yayın yapan sosyal medya fenomenleri aracılığıyla aklanmaya çalışıldığı belirlendi.

TİKTOK'TA SANAL HEDİYELERLE PARA AKLAMA YÖNTEMİ

Yapılan incelemelerde, şüphelilerin TikTok yayıncılarına bağış adı altında yüksek maddi değere sahip sanal hediyeler gönderdiği tespit edildi. Yayıncıların bu hediyeleri uygulama üzerinden hesaplarına aktardığı, belirli bir komisyon kesintisinin ardından kalan parayı nakit veya banka havalesi yoluyla şüphelilere geri verdiği belirlendi.

Ayrıca suçtan elde edilen gelirlerle kuyumculardan ziynet eşyası satın alındığı, bu yöntemle paranın finansal sisteme sokulmaya ve yurt dışına çıkarılmaya çalışıldığı tespit edildi.

6 YILDA 1,9 MİLYAR LİRALIK PARA HAREKETİ

Soruşturma kapsamında 14 şüphelinin son 6 yıla ait Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verileri incelendi. İncelemeler sonucunda şüphelilere ait toplam 1 milyar 928 milyon 362 bin 722 lira 98 kuruşluk para hareketi bulunduğu belirlendi.

8 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON: 11 GÖZALTI

Elde edilen bulgular doğrultusunda 10 Kasım 2026 tarihinde Ankara, Antalya, Bursa, Manisa, İstanbul, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Hakkâri'de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 11 şüpheli yakalanırken, firari durumdaki 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.