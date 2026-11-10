TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Gündem
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
10.11.2026
saat ikonu 10:25
|
GÜNCELLEME:
10.11.2026
saat ikonu 10:28

TikTok fenomenlerine yasa dışı bahis operasyonu: 1,9 milyarlık vurgun

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, yasa dışı bahis gelirlerinin TikTok fenomenleri aracılığıyla aklanmaya çalışıldığı tespit edildi. 1,9 milyar liralık para hareketinin belirlendiği soruşturma kapsamında 8 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 11 şüpheli yakalandı.

Avatar
Editor
 Baran Aksoy
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
TikTok fenomenlerine yasa dışı bahis operasyonu: 1,9 milyarlık vurgun
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
10.11.2026
saat ikonu 10:25
|
GÜNCELLEME:
10.11.2026
saat ikonu 10:28

koordinesinde, yasa dışı bahis ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 8 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarında, yasa dışı bahis ve diğer suçlardan elde edilen gelirlerin üzerinden canlı yayın yapan sosyal medya fenomenleri aracılığıyla aklanmaya çalışıldığı belirlendi.

TikTok fenomenlerine yasa dışı bahis operasyonu: 1,9 milyarlık vurgun

TİKTOK'TA SANAL HEDİYELERLE PARA AKLAMA YÖNTEMİ

Yapılan incelemelerde, şüphelilerin TikTok yayıncılarına bağış adı altında yüksek maddi değere sahip sanal hediyeler gönderdiği tespit edildi. Yayıncıların bu hediyeleri uygulama üzerinden hesaplarına aktardığı, belirli bir komisyon kesintisinin ardından kalan parayı nakit veya banka havalesi yoluyla şüphelilere geri verdiği belirlendi.

Ayrıca suçtan elde edilen gelirlerle kuyumculardan ziynet eşyası satın alındığı, bu yöntemle paranın finansal sisteme sokulmaya ve yurt dışına çıkarılmaya çalışıldığı tespit edildi.

TikTok fenomenlerine yasa dışı bahis operasyonu: 1,9 milyarlık vurgun

6 YILDA 1,9 MİLYAR LİRALIK PARA HAREKETİ

Soruşturma kapsamında 14 şüphelinin son 6 yıla ait Mali Suçları Araştırma Kurulu () verileri incelendi. İncelemeler sonucunda şüphelilere ait toplam 1 milyar 928 milyon 362 bin 722 lira 98 kuruşluk para hareketi bulunduğu belirlendi.

8 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON: 11 GÖZALTI

Elde edilen bulgular doğrultusunda 10 Kasım 2026 tarihinde Ankara, Antalya, Bursa, Manisa, İstanbul, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Hakkâri'de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 11 şüpheli yakalanırken, firari durumdaki 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
AKOM tarih vererek uyardı! Hafta sonu plan yapanlar dikkat: Kuvvetli sağanak geliyor
Altın için tehlike sinyalleri! Tuna Kaya yüzde 40 formülünü açıkladı
ETİKETLER
#tiktok
#ankara
#MASAK
#cumhuriyet başsavcılığı
#Jandarma Komutanlığı
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.