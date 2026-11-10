Altın için tehlike sinyalleri! Tuna Kaya yüzde 40 formülünü açıkladı

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İstanbul
Altın, gümüş, Bitcoin ve borsada kritik eşikler belli oldu. Ekonomist Tuna Kaya, ABD enflasyon verisinin piyasalar üzerindeki olası etkilerine dikkat çekerek yatırımcılara kaldıraçlı işlemlerden uzak durmaları ve nakit pozisyonlarını artırmaları çağrısı yaptı.
Altın fiyatlarına ilişkin değerlendirmede bulunan Kaya, "Ons altında güzel bir gelişme var. Birincisi, fiyat düşen trendi kırdı. İkincisi ise son üç gündür 20 günlük sarı hareketli ortalamanın üzerinde kalmayı başarıyor. Burada kritik bölgemiz 4.100 dolar. "
"Altın 4.100 doların üzerinde kaldıkça kısa vadede 4.250 dolar seviyesi hedef olacak. Aşağıda ise 4.000 dolar ana desteğini takip ediyoruz. Altında kısa vadede dalgalı hareketler görsek de uzun vadede yukarı yönlü hareketin devam edeceğini düşünüyoruz. 2028 yıl sonu projeksiyonumuzu korumaya devam ediyoruz." şeklinde konuştu.
Gümüş yatırımcısına seslenen Kaya, "Gümüş tarafında da güzel bir gelişme var. Düşen trend kırılımı özellikle dört saatlik grafikte gerçekleşti. Bu olumlu bir gelişme. Burada 56 dolar seviyesi son derece kritik. Önceki dönemde destek olarak çalışan bu seviyenin aşılması gerekiyor. "
"Gümüş 56 dolar seviyesini aşarsa yeniden 60-70 dolar bandına doğru hareket edecektir. Aşağıda önceki dip bölgesi olan 51,37 dolar ilk destek, 50 dolar ise ana destek olarak takip edilmeli. Günlük grafikte 20 günlük hareketli ortalama da ilk direnç bölgesi olarak karşımıza çıkıyor. Bu seviye 54,34 dolar. Gümüşte de uzun vadeli projeksiyonumuzu korumaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.
Kaya, "Bitcoin'de 75.000 dolar seviyesi aşağı yönlü kırıldı. Bu açıdan kritik bir süreçteyiz. Düşen kanalın alt bant bölgesi olan 74.000'li seviyeleri destek olarak takip etmemiz gerekiyor. Bitcoin 75.000 doların altında kaldıkça aşağı yönlü hareket devam edebilir." dedi.
Uzman isim, "Özellikle Trump yönetiminin hem Senato'yu hem de Temsilciler Meclisi'ni kaybetmesiyle birlikte kripto para piyasasında yeni bir dönem başlayabilir. Trump yönetiminin kripto para ekosistemine çok büyük destekleri oldu. Bunun yanında engelleyici adımları da vardı. Genel ölçekte ekosistem için önemli çalışmalar yaptı."
"Ancak Trump ve ailesi bu süreçte spekülasyonlar da yaptı, milyarlarca dolar kazandılar ve ekosisteme hem fayda hem de zarar verdiler. Hem Senato'nun hem de Temsilciler Meclisi'nin kaybedilmesi, önümüzdeki dönemde kripto para ekosistemi açısından zorlu bir sürecin bizi beklediğine işaret ediyor." diyerek jeopolitik gelişmelere dikkat çekti.
Kaya, "Bu ölçekte 75.000 dolar seviyesi çok kritik. Bitcoin'in bu seviyenin üzerinde kalması gerekiyor. Bitcoin'e bakarak diğer altcoinleri de bu çerçevede değerlendirmekte fayda var. Ethereum ise 2.300 dolar desteğini kaybetti. Daha önce takip ettiğimiz 2.200 dolar desteğinin de altında bulunuyor. Ethereum'da 2.000 dolar desteğini takip etmeye devam ediyoruz." dedi.
İç piyasada Borsa İstanbul dolar bazında 230 dolar seviyesinin üzerine çıktığını ve günlük grafikte 233 dolar seviyelerinde kapanış gerçekleştirdiğini belirten Kaya, borsa yatırımcıları için kritik seviyelere işaret etti.
"Ancak işlem hacmi oldukça düşük. TL bazında baktığımızda da yüksek hacimli bir kırılımla bu seviyenin aşılmadığını görüyoruz. Buna rağmen Borsa İstanbul'da küçük adımlarla yukarı yönlü bir hareket olduğunu söyleyebiliriz."
"Daha önce de konuştuğumuz gibi borsayı 12.000 seviyesine taşıdıktan sonra burada yeniden bir silkelenme görebiliriz. Bu nedenle 12.000 seviyesinde dikkatli olmakta fayda var." dedi.
Kaya "Ekonomik takvime baktığımızda salı günü saat 16.30'da açıklanacak ABD enflasyon verisi son derece kritik. Yıllık enflasyon beklentisi yüzde 3,9 seviyesinde. Ancak bu beklentinin gerçekleşmesi bile piyasalar açısından olumsuz olacak." diyerek bugün açıklanan veriler sonrası yatırımcıları uyardı.
"Çünkü önceki veri yüzde 3,7 seviyesindeydi. Beklentinin üzerinde, yani yüzde 3,9'un üzerinde gelecek bir veri ise piyasalarda sert dalgalanmalara neden olabilir. Hatırlayacak olursak en son 2026 Haziran ayında yüzde 4,2 seviyesini görmüştük. Enflasyonun yeniden yüzde 4 bandına ulaşması piyasalarda büyük bir şok etkisi oluşturabilir."
Kaya, "Bu nedenle özellikle yarın kaldıraçlı işlem kullanmayın ve dikkatli olun. Nakit payımızı artıralım. Yüzde 40 nakit pozisyonuyla mevcut duruşumuzu korumaya devam ediyoruz." iyerek kritik bir uyarıda bulundu.