TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır

Altın için tehlike sinyalleri! Tuna Kaya yüzde 40 formülünü açıkladı

KAYNAK:
Bengü Sarıkuş
|
GİRİŞ:
10.11.2026
saat ikonu 10:14
|
GÜNCELLEME:
10.11.2026
saat ikonu 10:14
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
1
altın tuna kaya Altın, gümüş, Bitcoin

Altın, gümüş, Bitcoin ve borsada kritik eşikler belli oldu. Ekonomist Tuna Kaya, ABD enflasyon verisinin piyasalar üzerindeki olası etkilerine dikkat çekerek yatırımcılara kaldıraçlı işlemlerden uzak durmaları ve nakit pozisyonlarını artırmaları çağrısı yaptı.

2
Altın fiyatları

Altın fiyatlarına ilişkin değerlendirmede bulunan Kaya, "Ons altında güzel bir gelişme var. Birincisi, fiyat düşen trendi kırdı. İkincisi ise son üç gündür 20 günlük sarı hareketli ortalamanın üzerinde kalmayı başarıyor. Burada kritik bölgemiz 4.100 dolar. "

3
altın

"Altın 4.100 doların üzerinde kaldıkça kısa vadede 4.250 dolar seviyesi hedef olacak. Aşağıda ise 4.000 dolar ana desteğini takip ediyoruz. Altında kısa vadede dalgalı hareketler görsek de uzun vadede yukarı yönlü hareketin devam edeceğini düşünüyoruz. 2028 yıl sonu projeksiyonumuzu korumaya devam ediyoruz." şeklinde konuştu.

4
gümüş

Gümüş yatırımcısına seslenen Kaya, "Gümüş tarafında da güzel bir gelişme var. Düşen trend kırılımı özellikle dört saatlik grafikte gerçekleşti. Bu olumlu bir gelişme. Burada 56 dolar seviyesi son derece kritik. Önceki dönemde destek olarak çalışan bu seviyenin aşılması gerekiyor. "

5
Gümüş 56 dolar seviyesi

"Gümüş 56 dolar seviyesini aşarsa yeniden 60-70 dolar bandına doğru hareket edecektir. Aşağıda önceki dip bölgesi olan 51,37 dolar ilk destek, 50 dolar ise ana destek olarak takip edilmeli. Günlük grafikte 20 günlük hareketli ortalama da ilk direnç bölgesi olarak karşımıza çıkıyor. Bu seviye 54,34 dolar. Gümüşte de uzun vadeli projeksiyonumuzu korumaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

6
KRİPTO YATIRIMCISI İÇİN KRİTİK KARAR

KRİPTO YATIRIMCISI İÇİN KRİTİK KARAR

Kaya, "Bitcoin'de 75.000 dolar seviyesi aşağı yönlü kırıldı. Bu açıdan kritik bir süreçteyiz. Düşen kanalın alt bant bölgesi olan 74.000'li seviyeleri destek olarak takip etmemiz gerekiyor. Bitcoin 75.000 doların altında kaldıkça aşağı yönlü hareket devam edebilir." dedi.
 

7
altın gümüş

Uzman isim, "Özellikle Trump yönetiminin hem Senato'yu hem de Temsilciler Meclisi'ni kaybetmesiyle birlikte kripto para piyasasında yeni bir dönem başlayabilir. Trump yönetiminin kripto para ekosistemine çok büyük destekleri oldu. Bunun yanında engelleyici adımları da vardı. Genel ölçekte ekosistem için önemli çalışmalar yaptı."

8
Senato'nun hem de Temsilciler Meclisi

"Ancak Trump ve ailesi bu süreçte spekülasyonlar da yaptı, milyarlarca dolar kazandılar ve ekosisteme hem fayda hem de zarar verdiler. Hem Senato'nun hem de Temsilciler Meclisi'nin kaybedilmesi, önümüzdeki dönemde kripto para ekosistemi açısından zorlu bir sürecin bizi beklediğine işaret ediyor." diyerek jeopolitik gelişmelere dikkat çekti.

 

9
Bitcoin

Kaya, "Bu ölçekte 75.000 dolar seviyesi çok kritik. Bitcoin'in bu seviyenin üzerinde kalması gerekiyor. Bitcoin'e bakarak diğer altcoinleri de bu çerçevede değerlendirmekte fayda var. Ethereum ise 2.300 dolar desteğini kaybetti. Daha önce takip ettiğimiz 2.200 dolar desteğinin de altında bulunuyor. Ethereum'da 2.000 dolar desteğini takip etmeye devam ediyoruz." dedi.

10
Borsa İstanbul

İç piyasada Borsa İstanbul dolar bazında 230 dolar seviyesinin üzerine çıktığını ve günlük grafikte 233 dolar seviyelerinde kapanış gerçekleştirdiğini belirten Kaya, borsa yatırımcıları için kritik seviyelere işaret etti.

11
borsa istanbul

"Ancak işlem hacmi oldukça düşük. TL bazında baktığımızda da yüksek hacimli bir kırılımla bu seviyenin aşılmadığını görüyoruz. Buna rağmen Borsa İstanbul'da küçük adımlarla yukarı yönlü bir hareket olduğunu söyleyebiliriz." 

12
borsa

"Daha önce de konuştuğumuz gibi borsayı 12.000 seviyesine taşıdıktan sonra burada yeniden bir silkelenme görebiliriz. Bu nedenle 12.000 seviyesinde dikkatli olmakta fayda var." dedi.

13
PİYASALAR AÇISINDAN OLUMSUZ OLACAK

PİYASALAR AÇISINDAN OLUMSUZ OLACAK

Kaya "Ekonomik takvime baktığımızda salı günü saat 16.30'da açıklanacak ABD enflasyon verisi son derece kritik. Yıllık enflasyon beklentisi yüzde 3,9 seviyesinde. Ancak bu beklentinin gerçekleşmesi bile piyasalar açısından olumsuz olacak." diyerek bugün açıklanan veriler sonrası yatırımcıları uyardı.

14
Enflasyonun yeniden yüzde 4 bandına ulaşması

"Çünkü önceki veri yüzde 3,7 seviyesindeydi. Beklentinin üzerinde, yani yüzde 3,9'un üzerinde gelecek bir veri ise piyasalarda sert dalgalanmalara neden olabilir. Hatırlayacak olursak en son 2026 Haziran ayında yüzde 4,2 seviyesini görmüştük. Enflasyonun yeniden yüzde 4 bandına ulaşması piyasalarda büyük bir şok etkisi oluşturabilir."
 

15
altın gümüş nakit

Kaya, "Bu nedenle özellikle yarın kaldıraçlı işlem kullanmayın ve dikkatli olun. Nakit payımızı artıralım. Yüzde 40 nakit pozisyonuyla mevcut duruşumuzu korumaya devam ediyoruz." iyerek kritik bir uyarıda bulundu.

YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.