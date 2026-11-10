Altın için tehlike sinyalleri! Tuna Kaya yüzde 40 formülünü açıkladı

"Ancak Trump ve ailesi bu süreçte spekülasyonlar da yaptı, milyarlarca dolar kazandılar ve ekosisteme hem fayda hem de zarar verdiler. Hem Senato'nun hem de Temsilciler Meclisi'nin kaybedilmesi, önümüzdeki dönemde kripto para ekosistemi açısından zorlu bir sürecin bizi beklediğine işaret ediyor." diyerek jeopolitik gelişmelere dikkat çekti.