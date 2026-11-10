Antalya'da yaşayan 25 yaşındaki zihinsel engelli Rabia Nur Yiğit, 27 Ekim'de evinden ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamadı. Kızlarının güvenliğinden endişe eden aile, genç kadını bulabilmek için bir televizyon programına katılarak yardım istedi. Aile, Rabia Nur'un evinin önünden iki erkek tarafından götürüldüğünü iddia ederken, genç kadının zihinsel engelinden faydalanılarak maddi açıdan istismar edilmiş olabileceğinden şüphelendiklerini ifade etti.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Kötülükte sınır tanımadılar: Engelli kıza kabusu yaşatıp adına kredi başvurusunda bulundular Antalya'da kaybolan 25 yaşındaki zihinsel engelli Rabia Nur Yiğit, iki erkek tarafından alıkonulduktan sonra bulundu ve şüpheliler tutuklandı. Rabia Nur Yiğit, 27 Ekim'de evinden ayrıldıktan sonra kayboldu. Aile, kızlarının iki erkek tarafından götürüldüğünü ve zihinsel engelinden faydalanılarak maddi istismara uğramış olabileceğinden şüphelendi. Rabia Nur'un kaybolmasından bir gün sonra adına kredi kartı ve kredi başvuruları yapıldığına dair mesajlar gelmeye başladı. Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı, televizyon programındaki iddiaları ihbar kabul ederek inceleme başlattı. Yapılan operasyonda Rabia Nur Yiğit bulundu ve onu alıkoyan Ş.B. ve A.T. gözaltına alındı. Mahkemeye sevk edilen iki şüpheli tutuklandı. Rabia Nur Yiğit'in darp edildiği ve hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

2 ERKEKLE YÜRÜDÜĞÜ ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

Genç kızın kaybolduğu gün 2 erkekle birlikte yolda yürüdüğü anların güvenlik kameralarına yansıdığı belirtilirken, ailenin iddiasına göre Rabia Nur'un kaybolmasından 1 gün sonra adına kredi kartı ve kredi başvuruları yapıldığına ilişkin mesajlar gelmeye başladı. Rabia Nur'un banka hesabının ise zihinsel engeli nedeniyle ağabeyinin üzerine olduğu öğrenildi.

PROGRAMDAKİ İDDİALAR İHBAR SAYILDI

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı, televizyon programında gündeme gelen iddiaları ihbar kabul ederek, inceleme başlatıldı. Denizli Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda kentte belirlenen adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda 9 gündür kendisinden haber alınamayan Rabia Nur Yiğit bulundu. Genç kadını yanlarında tutarak menfaat sağlamaya çalıştıkları tespit edilen Ş.B. ve A.T. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GENÇ KIZI DARBETMİŞLER

Bulunmasının ardından ailesine teslim edilen Rabia Nur Yiğit'in darp edildiği öğrenildi. Sağlık durumunun değerlendirilmesi ve gerekli tedavisinin yapılması amacıyla hastaneye kaldırılan genç kadının tedavisinin sürdüğü bildirildi.