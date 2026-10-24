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Editor
 | Şenay Yurtalan
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
24.10.2026
saat ikonu 11:48
|
GÜNCELLEME:
24.10.2026
saat ikonu 11:48

İstifa eden mühendisi darp eden patrona hukuk tokadı: Yargıtay talepleri onadı

Yıllarca aynı firmada çalışan bir kimya mühendisi, alacaklarını tahsil edemediği için iş yerinden istifa etti. Bunun üzerine patronun adamları tarafından darp edilen mühendise zorla birtakım belgeler imzalatıldı. Yaşadığı olayı İş Mahkemesi’ne taşıyan mühendise yıllar sonra Yargıtay’dan müjdeli haber geldi.

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Editor
 Şenay Yurtalan
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İstifa eden mühendisi darp eden patrona hukuk tokadı: Yargıtay talepleri onadı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
24.10.2026
saat ikonu 11:48
|
GÜNCELLEME:
24.10.2026
saat ikonu 11:48

8 yıl boyunca çalıştığı boya fabrikasından ücret alacağını tahsil edemeyen kimya mühendisi istifa etti. Çalıştığı süre içerisinde şubat-ekim ayları arasında 08.00-22.00 saatleri arasında, ekim ayından sonra ise 08.00-18.00 ve cumartesi günü 08.00-15.00 saatleri arasında çalıştığını, iş sözleşmesini ücretlerinin ödenmemesi sebebiyle haklı nedenle feshettiğini öne sürdü.

HABERİN ÖZETİ

İstifa eden mühendisi darp eden patrona hukuk tokadı: Yargıtay talepleri onadı

Bilgi Okunma süresi 34 saniyeye düşürüldü.
Sekiz yıl çalıştığı fabrikadan ücretini alamadığı ve işvereni tarafından darp edildiği gerekçesiyle istifa eden kimya mühendisinin açtığı işçilik alacakları davası, Yargıtay tarafından onandı.
Kimya mühendisi, ücretlerinin ödenmemesi ve darp edilerek evrak imzalatılması gerekçesiyle iş sözleşmesini haklı nedenle feshettiğini belirterek tazminat ve alacak davası açtı.
Davacı, aynı kişiye ait üç farklı şirketin sürekli başkaları adına tescil ettirilerek muvazaalı hareket edildiğini ve tüm şirketlerin alacaklardan sorumlu olduğunu öne sürdü.
İş Mahkemesi; şirket yetkilisinin aynı kişi olduğunu, alacakların eksik ödendiğini ve fazla mesai yapıldığını belirterek davayı kısmen kabul etti.
Bölge Adliye Mahkemesi, işverenin darp eyleminin sağlık raporuyla sabit olduğunu ve ceza aldığını hatırlatarak davalı şirketin istinaf başvurusunu reddetti.
Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, temyiz edilen İş Mahkemesi kararını onadı.
Bilgi Okunma süresi 34 saniyeye düşürüldü.
İstifa eden mühendisi darp eden patrona hukuk tokadı: Yargıtay talepleri onadı

DARP EDİLİP EVRAK İMZALATILDI

Şirket sahibi tarafından darp edilmek suretiyle evraklar imzalatıldığını, üç farklı şirketin de sahibinin aynı kişi olduğunu belirten davacı mühendis, şirketlerin sürekli başka kişiler adına tescil ettirilerek muvazaalı ve kötü niyetli hareket ettiklerini iddia etti.

Her üç şirketin de alacaklardan sorumlu olduğunu ileri sürerek kıdem tazminatı, yıllık izin ücreti, fazla çalışma ücreti ile ulusal bayram ve genel tatil ücreti alacaklarının davalılardan tahsiline karar verilmesini talep etti.

İstifa eden mühendisi darp eden patrona hukuk tokadı: Yargıtay talepleri onadı

DAVALI ŞİRKETLER İDDİALARI İNKAR ETTİ

Davalı şirketler iddiaları inkar ederken, , davalı şirketlerin yetkilisinin aynı kişi olduğu ve dinlenen tanıkların benzer yönde ifade verdiği, davacının işçilik alacaklarının eksik ödendiğinin ispatlandığı, bu nedenle davacının iş sözleşmesini haklı nedenle feshettiğine hükmetti.

Davacının davalı işyerinde fazla çalışma yaptığını, ulusal bayram ve genel tatil günlerinde de çalışıldığını tanık beyanları ile ispatladığı hatırlatıldı. Mahkeme, davanın kısmen kabulüne hükmetti.

İstifa eden mühendisi darp eden patrona hukuk tokadı: Yargıtay talepleri onadı

DAVA İSTİNAFA TAŞINDI

Mahkeme kararına karşı süresi içinde davalı şirketi avukatı tarafından istinaf başvurusunda bulunulması üzerine (BAM) itirazları geri çevirdi. Davacının Asliye Ceza Mahkemesi’nin dava dosyasında işveren tarafından darp edildiğinin sağlık raporu ile sabit olduğu ve işverenin basit yaralama eyleminden ceza aldığı hatırlatıldı. BAM kararı temyiz edilince devreye giren , İş Mahkemesi kararını onadı.

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ETİKETLER
#iş mahkemesi
#Bölge Adliye Mahkemesi
#Boya Fabrikası
#Yargıtay 9. Hukuk Dairesi
#Kimya Mühendisi
#Gündem
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