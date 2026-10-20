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Gündem
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Editor
 | Murat Makas
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
20.10.2026
saat ikonu 15:16
|
GÜNCELLEME:
20.10.2026
saat ikonu 15:16

Yargıtay’dan gurbetçiler için emsal karar: Yurt dışında boşananları ilgilendiriyor

Yargıtay’dan gurbetçileri yakından ilgilendiren emsal karar geldi. Yurt dışındaki boşanma kararlarının Türkiye'de tanınması için dijital ve karekodlu belgeler yeterli sayılmadı.

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Editor
 Murat Makas
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Yargıtay’dan gurbetçiler için emsal karar: Yurt dışında boşananları ilgilendiriyor
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
20.10.2026
saat ikonu 15:16
|
GÜNCELLEME:
20.10.2026
saat ikonu 15:16

, yurt dışındaki boşanma kararının tanınmasında dijitalde belgelerle ilgili önemli karar aldı. Gurbetçi D.O. ve E.O. çifti, yaşadıkları 'da mahkeme kararıyla boşandı. E.O, kararın Türkiye'de de geçerli olması için Eskişehir 5. Aile Mahkemesi'nde dava açtı.

Mahkeme, yabancı mahkeme kararının ve kesinleşme şerhinin karekodlu belgelerle sunulmasının ilgili kanunda belirtilen onaylı belge şartını karşılamadığı kanaatine vardı.

Uluslararası onaylı belgenin aslının dosyaya sunulmaması üzerine Eskişehir 5. Aile Mahkemesi davanın reddine karar verdi. Davacı tarafın itirazıyla önce istinafa, daha sonra Yargıtay'a taşınan yerel mahkemenin kararı, Yargıtay 2. Hukuk Dairesince onandı.

AVUKATTAN AÇIKLAMA

D.O'nun avukatı Aslıcan Özgür İleli, AA muhabirine, kararın yurt dışında boşanan ve mahkeme kararlarının Türkiye'de tanınmasını isteyen vatandaşlar açısından önem taşıdığını söyledi.

Davanın, yurt dışında verilen bir boşanma kararının Türkiye'de tanınması talebiyle müvekkiline karşı açıldığını belirten İleli, davacı tarafın yabancı mahkeme kararını ve kesinleşme şerhini karekodlu belgeler halinde mahkemeye sunduğunu anlattı.

İleli, 5718 sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun'un 53'üncü maddesi uyarınca yabancı mahkeme ilamının, kararı veren ülkenin makamlarınca usulen onanmış aslının veya kararı veren yargı organınca onanmış örneğinin ve onanmış tercümesinin sunulması gerektiğini ifade etti.

BELGELERİN TÜRKİYE’DEKİ YASAL ŞARTLARA UYGUN OLMASI GEREKİYOR

Yerel mahkemenin, sunulan karekodlu belgeleri yeterli bulmadığını dile getiren İleli, şöyle devam etti:

"Biz de cevap dilekçemizde Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun'un 53. maddesini dayanak göstererek belgelerin usulüne uygun sunulmadığını belirttik. Karşı tarafın itirazı üzerine dosya önce istinafa ardından Yargıtay'a taşındı. Yargıtay da yerel mahkemenin kararını onadı. Dijital ve karekodlu uygulamaların, kanunun aradığı onaylı belge şartını ortadan kaldırmayacağı yönünde karar verilmiş oldu."

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İleli, Yargıtay kararının özellikle yurt dışında boşanan Türk vatandaşlarının Türkiye'deki hukuki işlemleri bakımından önem taşıdığını, yabancı mahkemelerden alınan belgelerin Türkiye'deki yasal şartlara uygun şekilde sunulması gerektiğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dijitalleşme çağındayız. Daha önce gördüğümüz davalarda karekodlu evrakların kabul edildiği de oldu ancak bu davada karekodlu belgeler yeterli görülmedi. Bu nedenle kararın emsal niteliği taşıdığını düşünüyoruz. Yurt dışında boşanarak Türkiye'de tanıma işlemi yaptırmak isteyen vatandaşlarımızın belgelerini usulüne uygun şekilde hazırlamaları gerekiyor."

Yurt dışında resmi işlemlerin büyük ölçüde elektronik ortamda yürütüldüğüne dikkati çeken İleli, bazı ülkelerde fiziki belgeler yerine karekodlu ve elektronik imzalı belgelerin kullanıldığını sözlerine ekledi.

ETİKETLER
#Belçika
#Yargıtay
#Boşanma Kararı
#Eskişehir 5. Aile Mahkemesi
#Aslıcan Özgür İleli
#Gündem
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