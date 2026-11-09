İstanbul'da trafikte kan donduran dehşet anları: Araçtan indirmeye çalıştığı kadını böyle darp etti

İstanbul Sultangazi 50. Yıl Mahallesi'nde bugün saat 12.00 sıralarında insanlığın öldüğü anlar kameralara yansıdı. Trafik ışıklarında duran bir otomobilin sürücüsü, aracından inerek sağ ön koltukta oturan kadını zorla dışarı çekmeye çalıştı. Kadının direnmesi ve araçtan inmek istememesi üzerine öfke krizine giren gözü dönmüş şahıs, kadına tekme ve yumruklarla saldırdı. Kadını darbeden sürücü, daha sonra kadınla birlikte araca binerek olay yerinden hızla uzaklaştı. Çevredeki başka bir aracın yol kamerasına saniye saniye yansıyan o dehşet anları sosyal medyada büyük tepki topladı.