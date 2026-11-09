TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Gündem
Avatar
Editor
 | Simal Güdüm
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
09.11.2026
saat ikonu 17:38
|
GÜNCELLEME:
09.11.2026
saat ikonu 17:38

Habaş patlama ölü sayısı kaç oldu? Ölenlerin isimleri belli oldu mu?

İzmir Aliağa HABAŞ Demir-Çelik Fabrikası'nda meydana gelen patlamada can kaybı sayısı araştırılıyor. Habaş patlama ölü sayısı kaç oldu? Ölenlerin isimleri belli oldu mu? Patlamada 15 kişi yaralanırken, 4 kişinin enkaz altında olduğu değerlendiriliyor. Arama kurtarma çalışmaları devam ederken, vatandaşlar HABAŞ patlamasında ölenlerin isimlerini araştırmaya başladı.

Avatar
Editor
 Simal Güdüm
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
Habaş patlama ölü sayısı kaç oldu? Ölenlerin isimleri belli oldu mu?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
09.11.2026
saat ikonu 17:38
|
GÜNCELLEME:
09.11.2026
saat ikonu 17:38

'da faaliyet gösteren HABAŞ Demir-Çelik Fabrikası'nda 9 Kasım 2026 Pazartesi günü meydana gelen , bölgede büyük paniğe neden oldu. Saat 12.00 sıralarında yaşanan patlamanın ardından fabrikada yangın çıkarken, olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve arama kurtarma ekibi sevk edildi. Yaralanan 15 kişinin hastanelerde tedavi altına alındığı, 4 kişinin ise enkaz altında olduğunun değerlendirildiği bildirildi. Peki, HABAŞ patlamasında ölü sayısı kaç oldu? Patlamada hayatını kaybedenlerin isimleri açıklandı mı?

HABAŞ PATLAMA ÖLÜ SAYISI KAÇ OLDU?

İzmir'in Aliağa ilçesindeki HABAŞ Demir-Çelik Fabrikası'nda meydana gelen patlamada can kaybı 10'a yükseldi.

Habaş patlama ölü sayısı kaç oldu? Ölenlerin isimleri belli oldu mu?

İzmir Valisi Süleyman Elban, 9 Kasım 2026 tarihinde yaptığı açıklamada, patlamada 10 kişinin hayatını kaybettiğini, 15 kişinin yaralandığını duyurdu. Yaralılardan 4'ünün durumunun ağır olduğu belirtildi.

Patlamanın ardından başlatılan arama kurtarma çalışmaları devam ederken, enkaz altında olduğu değerlendirilen 4 kişiye ulaşılması için ekipler bölgede çalışmalarını sürdürüyor.

HABAŞ PATLAMASINDA ÖLENLERİN İSİMLERİ BELLİ OLDU MU?

İzmir Aliağa HABAŞ Demir-Çelik Fabrikası'nda meydana gelen patlamada hayatını kaybeden 10 kişinin isimlerine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Habaş patlama ölü sayısı kaç oldu? Ölenlerin isimleri belli oldu mu?

Hayatını kaybeden işçilerin kimliklerinin belirlenmesine yönelik çalışmaların ardından resmi açıklama yapılması bekleniyor. Patlamada yaşamını yitiren vatandaşların isimleri açıklandığında haberimiz güncellenecektir.

İZMİR ALİAĞA'DA PATLAMA NASIL OLDU?

İzmir Valiliği tarafından yapılan ilk açıklamada, patlamanın sıvı çelik döküm işlemi sırasında tavan vincinin koparak ark ocağına düşmesi sonucu meydana geldiğinin değerlendirildiği belirtildi.

Habaş patlama ölü sayısı kaç oldu? Ölenlerin isimleri belli oldu mu?

İzmir Valisi Süleyman Elban ise patlamanın nedenine ilişkin yaptığı açıklamada, vinçle birlikte düşen malzemelerin doğal gaz hattına çarptığını ve bu nedenle patlamanın meydana geldiğini ifade etti.

Habaş patlama ölü sayısı kaç oldu? Ölenlerin isimleri belli oldu mu?

Fabrikada üretim yapılmadığı, o sırada kazan değişimi işleminin gerçekleştirildiği bildirildi. Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması amacıyla adli ve idari soruşturma başlatıldı.

HABAŞ PATLAMASI SONRASI SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Adalet Bakanı Akın Gürlek, İzmir'in Aliağa ilçesindeki demir-çelik fabrikasında meydana gelen patlamaya ilişkin Menemen Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Olayla ilgili 4 Cumhuriyet savcısının görevlendirildiği bildirildi. Cumhuriyet savcıları ve bilirkişi heyeti tarafından olay yerinde incelemeler yürütülürken, enkaz altında kalan işçilere ulaşmak amacıyla arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da patlamaya ilişkin İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'dan bilgi aldığı belirtildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın da olay yerinde incelemelerde bulunmak üzere İzmir'e hareket ettiği bildirildi.

ETİKETLER
#izmir
#patlama
#Aliağa
#Habaş
#Demir Çelik Fabrikası
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.