Habaş patlama ölü sayısı kaç oldu? Ölenlerin isimleri belli oldu mu?

İzmir Aliağa'da faaliyet gösteren HABAŞ Demir-Çelik Fabrikası'nda 9 Kasım 2026 Pazartesi günü meydana gelen patlama, bölgede büyük paniğe neden oldu. Saat 12.00 sıralarında yaşanan patlamanın ardından fabrikada yangın çıkarken, olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve arama kurtarma ekibi sevk edildi. Yaralanan 15 kişinin hastanelerde tedavi altına alındığı, 4 kişinin ise enkaz altında olduğunun değerlendirildiği bildirildi. Peki, HABAŞ patlamasında ölü sayısı kaç oldu? Patlamada hayatını kaybedenlerin isimleri açıklandı mı?

HABAŞ PATLAMA ÖLÜ SAYISI KAÇ OLDU?

İzmir'in Aliağa ilçesindeki HABAŞ Demir-Çelik Fabrikası'nda meydana gelen patlamada can kaybı 10'a yükseldi.

İzmir Valisi Süleyman Elban, 9 Kasım 2026 tarihinde yaptığı açıklamada, patlamada 10 kişinin hayatını kaybettiğini, 15 kişinin yaralandığını duyurdu. Yaralılardan 4'ünün durumunun ağır olduğu belirtildi.

Patlamanın ardından başlatılan arama kurtarma çalışmaları devam ederken, enkaz altında olduğu değerlendirilen 4 kişiye ulaşılması için ekipler bölgede çalışmalarını sürdürüyor.

HABAŞ PATLAMASINDA ÖLENLERİN İSİMLERİ BELLİ OLDU MU?

İzmir Aliağa HABAŞ Demir-Çelik Fabrikası'nda meydana gelen patlamada hayatını kaybeden 10 kişinin isimlerine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Hayatını kaybeden işçilerin kimliklerinin belirlenmesine yönelik çalışmaların ardından resmi açıklama yapılması bekleniyor. Patlamada yaşamını yitiren vatandaşların isimleri açıklandığında haberimiz güncellenecektir.

İZMİR ALİAĞA'DA PATLAMA NASIL OLDU?

İzmir Valiliği tarafından yapılan ilk açıklamada, patlamanın sıvı çelik döküm işlemi sırasında tavan vincinin koparak ark ocağına düşmesi sonucu meydana geldiğinin değerlendirildiği belirtildi.

İzmir Valisi Süleyman Elban ise patlamanın nedenine ilişkin yaptığı açıklamada, vinçle birlikte düşen malzemelerin doğal gaz hattına çarptığını ve bu nedenle patlamanın meydana geldiğini ifade etti.

Fabrikada üretim yapılmadığı, o sırada kazan değişimi işleminin gerçekleştirildiği bildirildi. Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması amacıyla adli ve idari soruşturma başlatıldı.

HABAŞ PATLAMASI SONRASI SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Adalet Bakanı Akın Gürlek, İzmir'in Aliağa ilçesindeki demir-çelik fabrikasında meydana gelen patlamaya ilişkin Menemen Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Olayla ilgili 4 Cumhuriyet savcısının görevlendirildiği bildirildi. Cumhuriyet savcıları ve bilirkişi heyeti tarafından olay yerinde incelemeler yürütülürken, enkaz altında kalan işçilere ulaşmak amacıyla arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da patlamaya ilişkin İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'dan bilgi aldığı belirtildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın da olay yerinde incelemelerde bulunmak üzere İzmir'e hareket ettiği bildirildi.