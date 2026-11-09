BİM aktüel afişi (15-17 Kasım 2026) Erkek bakım seti, popcorn makinesi, tüy toplama cihazı ve ısıtıcı çeşitleri geliyor...

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İstanbul
BİM 15-17 Kasım aktüel ürünler broşürü yayımlandı. BİM'de 15-17 Kasım tarihlerinden itibaren birçok ürün indirim fırsatları arasında yer alacak. Devam eden indirim rüzgarı BİM marketlerde 15-17 Kasım tarihlerini de kapsayacak. BİM markette bu hafta dikkat çeken ürünler arasında kadın ve erkekler için kişisel bakım ürünleri yer alıyor. Profesyonel Saç Kurutma Makinesi 1.190 TL, Makyaj Süngeri Temizleme Seti 399 TL, Elektrikli Kirpik Kıvırıcı 149 TL, Erkek Bakım Seti 1.390 TL, Şarjlı Diş Fırçası 429 TL, Şarjlı Diş Fırçası 429 TL'den satışa çıkacak. Ayrıca küçük ev aletlerinde de indirimli fiyatları dikkat çekiyor. Çay makinesi 1.990 TL, Mini Blender 1.990 TL, Buharlı Ütü 1.490 TL. İşte 15-17 Kasım BİM aktüel ürünler kataloğu ve fiyatları...
55 inç 4K QLED HDR GOOGLE TV 27.900 TL
Aksiyon kamerası 16.990 TL
Soundbar 4.500 TL
Kablolu oyuncu mouse+ Mouse ped set 999 TL
Fanlı Konvektör Isıtıcı 2.290 TL
Radyatör Isıtıcı 3.250 TL
Dikey Isıtıcı 2.190 TL
Mini Quartz Isıtıcı 749 TL
Çift Yönlü Şömine Isıtıcı 1.590 TL
Fanlı Isıtıcı 799 TL
Kablolu Powerbank 499 TL
Kablolu Speaker 699 TL
Kablosuz Kulaklık 599 TL
Tüy Toplama Cihazı 249 TL
Şarj edilebilir el feneri 399 TL
Mini Blender 1.990 TL
Çay makinesi 1.990 TL
Fakir Blender Set 2.790 TL
Mikrodalga Fırın 2.690 TL
Türk Kahvesi Makinesi 1.890 TL
Profesyonel Saç Kurutma Makinesi 1.190 TL
Buharlı Ütü 1.490 TL
Makyaj Süngeri Temizleme Seti 399 TL
Nostaljik Popcorn makinesi 1.690 TL
Tartı 490 TL
Elektrikli Kirpik Kıvırıcı 149 TL
Kadın Tıraş Makinesi 899 TL
Erkek Bakım Seti 1.390 TL
Şarjlı Diş Fırçası 429 TL
Tüy alma makinesi mini 349 TL
Cam ayak törpüsü ve tüy alıcı 399 TL
İlk Okuma Kitapları 39 TL
Tekli arabalar 119 TL
Büyük Boy Blok çiçekler 229 TL
Puzzle 79 TL
Şarjlı Kumandalı Duman Atan Kamyonet 599 TL
Manyetik Kıyafet Giydirme Oyunu 119 TL
Öğretme Seti 899 TL
Sesli Dönüşen Robot 349 TL
Monster Truck Arabalar 279 TL
Spor Araba 239 TL
Sızma Zeytin Yağı 995 TL
Ton Balığı 165 TL
Makarna Çeşitleri 28,50 TL
Pilavlık Pirinç 275 TL
Bulgur Çeşitleri 85 TL
Lavaş 59 TL
Ranch Sos 89,50 TL
Acılı Ketçap 99,50 TL
Domates Püresi 49,50 TL
Çeşni Çeşitleri 49,50 TL
Kış Pekmezi 149 TL
Kore Usulü Körili Noodle 119 TL
Kakaolu Fındık Kreması 199 TL
Oyuncaklı Sürpriz Yumurta 42,50 TL
Ahududu Aromalı Kolojen 449 TL
Fıstık Ezmesi 149 TL
Vitamin D3 199 TL
Dana Kangal Sucuk 319 TL
Süt 42,50 TL