Nevşehir'de sokak ortasında kadına tokat olayının yeni görüntüleri ortaya çıktı

Nevşehir Kapucubaş Mahallesi’nde 38 yaşındaki Tolga Ç. isimli şahıs, bir iş yerinin önünde bekleyen 46 yaşındaki S.E. isimli kadına tokat attı. Yoldan geçerken birdenbire kadına şiddet uygulayan şahıs, yapılan şikâyetin ardından polis ekipleri tarafından yakalandı. Kadının aldığı sağlık raporunda işitme kaybı olduğu belirtilirken, şüpheli kolunun yanlışlıkla çarptığını ifade etti. Öte yandan saldırı anının yeni görüntüleri ortaya çıktı ve olayın şüphelinin anlattığı gibi olmadığı bir kez daha ispatlandı.